



Київська міська рада підтримала внесення змін до додатку 5 рішення від 23 червня 2011 р. № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві». Змінами додано 214 нових спеціально відведених (нічних) паркувальних майданчиків на 21 тис. 657 машиномісць.

Як зазначив начальник Управління з паркування Дмитро Рахматуллін, це ті майданчики, які десятиліттями функціонували нелегально, приносячи дохід певним групам осіб. Раніше вони ніяким чином не були оформлені, і бюджет міста не отримував жодних коштів за їх використання.

Також проектом рішення збільшується кількість машиномісць до 7896 на 225 наявних майданчиках. Таким чином, у Києві діятимуть 660 спеціально обладнаних майданчиків на 60 тис. 159 машиномісць.

Окрім того, ухваленим рішенням з додатку вилучаються земельні ділянки, на яких оформлена оренда або постійне користування, а також майданчики, розташовані на проїжджій частині вулиць. 91 паркомайданчик на 7167 машиномісць включається до переліку відведених (денних) паркувальних майданчиків, згідно з Наказом ДТІ № Р-67 від 25 березня 2021 р.

«За умови облаштування та експлуатації нових майданчиків, орієнтовна сума додаткових надходжень складе 46 млн грн на рік, – зазначив Дмитро Рахматуллін. – Надходження від збільшення машиномісць на існуючих паркомайданчиках принесе бюджету міста додатково 16,8 млн грн на рік».

Зазначимо, що раніше столична влада планувала зробити платним паркування у дворах будинків столиці, але згодом КМДА заперечила цю інформацію.

Джерело: КМДА