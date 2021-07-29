Депутат Київради заявив, що влада планує зробити платним паркування у дворах будинків столиці. КМДА вже заперечила цю інформацію





Депутат Київради Владислав Трубіцин написав, що у КМДА планують зробити платним паркування для автомобілів поблизу житлових будинків. За його словами, мешканцям доведеться платити відповідно до тарифу, встановленому КМДА з 1 липня 2021 року. Зокрема, паркування в центрі Києва обійдеться в 35 гривень за годину, поблизу центру, а також біля ринків, метро й інших громадських місць – 25 грн/год, у спальних районах – 5 грн/год. Але представники КМДА вже спростували це твердження.

Отже, Владислав Трубіцин написав у своєму facebook наступне:

«Припаркувався біля власного будинку – плати. У столичній мерії «виношується план» стосовно того, щоб зробити платним паркування автомобілів навіть біля житлових будинків. І коштуватиме це «задоволення» не мало.

«Платити доведеться відповідно до тарифу, встановленому КМДА, який почав діяти з 1 липня. Зокрема, парковка в центрі Києва обійдеться в 35 грн за годину, поблизу центру, а також біля ринків, метро та інших громадських місць — 25 грн/год, в спальних районах — 5 грн/год. Таким чином, вже у найближчому майбутньому кияни можуть забути про безкоштовну парковку біля свого будинку, у протилежному випадку – вони отримають чималий штраф. Але чи готові вони до таких «сюрпризів»? Вочевидь, ні… Якщо міська влада все ж зважиться на цей необдуманий крок, то зустріне різке невдоволення столичних автовласників і все це призведе до чергового соціального вибуху».

У відповідь начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін зазначив, що місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців.

За його словами, Київська міська державна адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування в місті проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ чи ЖБК.

«Мешканці, чия прибудинкова територія не належить ОСББ чи ЖБК, будуть про це проінформовані. Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ чи ЖБК. Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під’їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як «швидких» та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків», – зазначив начальник Інспекції з паркування.

Нагадаємо, що нещодавно почали діяти нові тарифи на паркування в центрі Києва та були визначені нові паркувальні зони Києва. Вперше зони паркування у Києві були визначені ще у 2011 році і з того часу не змінювались, нове зонування можна подивитися на інтерактивній карті за наступним посиланням.

Джерело: Київрада, КМДА