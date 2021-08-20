«Київстар» дозволив сплачувати штрафи ПДР за рахунок мобільних коштів абонентів





Абоненти передплати «Київстар» можуть сплачувати штрафи ПДР за допомогою сервісу СМАРТ-ГРОШІ, це стало можливим завдяки співпраці з сервісом «Штрафи UA».

Сплатити штраф можна на сайті money.kyivstar.ua. Для цього потрібно зайти на сайт та обрати категорію «Штрафи», знайти штраф за номером постанови та номерним знаком авто, або перевірити наявність штрафів за допомогою свідоцтва про реєстрацію та номерного знаку. Після знаходження штрафу в відкритих реєстрах МВС та інспекціях з паркування, користувачу достатньо ввести номер телефону. Таким чином з мобільного рахунку абонента будуть списані мобільні кошти для оплати штрафу.

«Оплата мобільними коштами — це безпечний та швидкий спосіб оплати, адже не потребує введення даних кредитної картки. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати кількість сервісів в портфелі СМАРТ-ГРОШІ. А партнерство зі Штафи UA — це ще одна можливість кращого клієнтського сервісу для абонентів Київстар.» — прокоментував керівник департаменту мобільних фінансових послуг, Володимир Набоков.

Розробники зауважили, що окрім зручності оплати, це також гарантія погашення штрафів онлайн. Адже, наприклад, не всі штрафи від патрульних інспекцій з паркування оперативно вносяться до реєстру порушень в поліції. Через що більшість наявних сервісів для перевірки штрафів їх не відображають. Сьогодні Штрафи UA співпрацюють з найбільш прогресивними інспекціями з паркування країни. Тому, завдяки коллаборації зі Штрафи UA, сервіс СМАРТ-ГРОШІ допоможе знайти та оплатити такі порушення коректно та вчасно.

«Ми відкриті до колаборації, адже для нас важливо надати максимум комфорту для контролю та гарантованої оперативної сплати штрафів. Тому ми розробили віджет, який дозволяє проводити розрахунки мобільними грошима. Наступним кроком — всі водії, що використовують застосунок Штрафи UA, зможуть розрахуватися мобільними грошима через оператора Київстар прямо у застосунку» — додає засновник сервісу Штрафи UA, Денис Дмитров.

Наразі портфель послуг СМАРТ-ГРОШІ нараховує понад 1300 сервісів, а послугами користується більше 1 000 000 унікальних користувачів. Найбільш популярними послугами є оплата проїзду в транспорті, поповнення банківських карт, оплата послуг інтернет-провайдерів та онлайн-ігор.

Джерело: Київстар