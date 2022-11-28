Клиенты monobank по итогам «Черной пятницы» совершили покупок на 8,4 млрд грн — против 6,5 млрд грн в 2021-м

Статистикой по итогам распродаж по случаю Черной пятницы поделился соучредитель monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Объем покупок

За неделю с 21 по 27 ноября клиенты monobank вместе совершили 17,7 млн ​​покупок на общую сумму 8,4 млрд грн. Для сравнения, за период с 22 по 28 ноября 2021 было совершено 20 млн покупок на 6,5 млрд грн, а за период с 23 по 29 ноября 2020 года — 11,8 млн покупок на 3,5 млрд грн. То есть, за предыдущий год количество покупок в период распродаж по случаю «Черной пятницы» несколько снизилось, а вот сумма существенно увеличилась, что даже несколько неожиданно, учитывая наши реалии.

Покупка по частям

Соучредитель monobank выделил количество покупок и сумму расходов покупателей, которые покупали в кредит и по программе «Покупка частями»: в 2021-м это было 127 тыс. покупок на 1,1 млрд грн, а в 2022-м — 51 тыс. заявок на 0,4 млрд. грн. 70,8% таких покупок было совершено онлайн. Лидер – Rozetka, причем как по количеству, так и по сумме. По самому дорогому чеку лидирует Цитрус (114 999 грн), а по самому длинному сроку погашения — samsungshop (24 мес) и Эпицентр (23 мес).

Чаще всего в рассрочку украинцы покупали смартфоны — 1176 единиц. На втором месте идут павербанки — 1096 единиц, а замыкает тройку iPhone (их выделили) — 562 единицы. Большие портативные станции вроде EcoFlow или Bluetti не сильно отстали от iPhone — таких купили 523 единицы.

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Кстати, количество клиентов monobank за год также выросло существенно — с 4,5 млн в ноябре 2021-го до 6,5+ млн в ноябре 2022-го.