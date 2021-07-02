КМДА: Перенесення запуску е-квитка в Києві пов’язане виключно з неспроможністю Мінсоцполітики забезпечити компенсацію іногороднім пільговикам





У відповідь на новини про чергове перенесення терміну запровадження е-квитка в маршрутках Києва (з 1 липня 2021 на 1 січня 2023 року) в КМДА зазначили, що це сталося не з їх вини. Один із наймасштабніших смартпроєктів у столиці продовжує працювати для киян в усіх видах комунального громадського транспорту Києва. А ось запуск автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів, включаючи іногородніх пільговиків, відклали на 2023 рік.

«Розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі, що було підписане у п’ятницю, 25 червня, пов’язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів – громадян, які не зареєстровані в Києві. На розв’язання цього питання Міністерству знадобиться ще півтора року. Зауважимо, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі» — прокоментували в КМДА.

Сьогодні «Картка киянина» є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. На підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків-киян. Отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні «Ощадбанку» міста Києва. Для цього потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільговий статус. Після цього необхідно активувати соціальний транспортний додаток в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або в Департаменті соціальної політики. Для пільговиків отримання муніципальної картки «Картка киянина» є безкоштовним.

В КМДА також відзначили, що за час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Створено понад 4000 місць продажу е-квитка, а у застосунку «Київ Цифровий» можна поповнити свою транспортну карту або придбати разовий QR-квиток для себе чи друга.

Джерело: КМДА