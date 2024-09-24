Количество «закрытых» ФЛП в украинском IT выросло на 157%, а регистрации новых — упали на 20%

По данным YouControl (через Highload) украинская IT-отрасль демонстрирует спад в регистрации новых ФЛП — летом, к примеру, общее количество уменьшилось до 9,1 тысячи (падение на 21% по сравнению с годом назад и на 48% по сравнению с 2021 годом).

В течение июня-августа 2023 года айтишники регистрировали 11,6 тысячи ФЛП, а в тот же период 2021-го — 18,7 тысячи

В целом падение зафиксировано во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства и оптовой торговли, которые показали рост количества регистраций на 64% и 8% соответственно.

Растет и количество «закрытых» ФЛП среди IT — этим летом таких зарегистрировали 8,8 тысячи (на 157% больше чем летом 2021 года).

Если учитывать тенденции в регистрации ФЛП в целом, то как мы упоминали ранее, резко выросло количество предпринимателей среди женщин: летом 2024 года 62,5% (46 тысяч) новых ФЛП открыли женщины.

Напомним, что ранее представители Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики заявили, что в 2025 году ФЛП вновь обяжут платить ЕСВ.