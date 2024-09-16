Новости IT-бизнес 16.09.2024 в 21:53 comment views icon

«В 2025 году ФЛП вновь обяжут платить ЕСВ», — налоговый комитет ВР

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Андрій Русанов

Автор сайта

«В 2025 году ФЛП вновь обяжут платить ЕСВ», — налоговый комитет ВР

Приостановление нормы Закона о ЕСВ, которая позволяла ФЛП в течение войны платить его добровольно предусмотрено п. 3 заключительных положений проекта государственного бюджета.

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Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram. Депутат напоминает, что введенное в начале полномасштабного вторжения россии в Украину изменение в Закон предусматривало добровольную уплату ФЛП Единого социального взноса с 1 марта 2022 года до прекращения действия военного положения и 12 месяцев после этого. Физические лица-предприниматели пока имеют право не начислять, не рассчитывать и не платить ЕСВ за себя.

Нина Южанина добавляет, что налоговая все это время подчеркивала, что уплата ЕСВ влияет на зачисление страхового стажа. Таким образом, с принятием представленного проекта бюджета с этой нормой довоенную налоговую систему можно будет считать полностью восстановленной.

Ранее об этом сообщало издание «РБК-Украина», ссылаясь на пояснительную записку к проекту № 12000 бюджета на 2025 год. Сообщение Южаниной стало официальным подтверждением намерений государства отменить добровольность ЕСВ. В проекте закона говорится о «восстановлении уплаты единого социального взноса физическим лицам-предпринимателям, в частности, избравшим упрощенную систему налогообложения».

Издание напоминает, что минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Поскольку ее значение в 2025 году не изменится, расчет исходит от суммы ₴8000. Таким образом, ФЛП будет обязан платить ₴1760 в месяц, или ₴21 120 в год.

Также законопроектом о повышении налогов предусмотрено, что с 1 октября 2024 года ФЛП будут платить военный сбор 10% от минимальной зарплаты для 1, 2 и 4 групп, а ФЛП 3 группы — 1%.

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