Бизнес-бум в Украине: более 193 тыс. новых ФОП за 8 месяцев 2024 года, 60% открывают женщины

За первые 8 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали чуть более 193 тыс. новых ФОП. Об этом сообщает ресурс Оpendatabot, ссылаясь на данные Единого государственного реестра (ЕГР).

Отмечается, что в этом году начали деятельность 193 192 новых ФОП. Это превышает показатели, которые наблюдались до начала полномасштабной войны, когда за тот же период 186 144 физических лиц зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

«После существенного спада в начале большого вторжения, количество новых регистраций стабилизировалось и уже второй год подряд остается на одном уровне», ─ отмечают в ОрепԁатаЬот.

Больше всего новых бизнесов открыли предприниматели в столице — 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФОП в этом году. Активно регистрируют новый бизнес в Днепропетровской области (18 025), Львовской области (14 459), Киевской области (14 428) и Харьковской области (12 954).

Треть новых ФОП открывается в сфере торговли. Еще 7,6% регистраций приходится на ІТ-сектор. Третью строчку занимает сфера индивидуальных услуг с показателем 7%. Для сравнения, в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, а в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

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Вполне ожидаемо, большинство новых ФОП открывают женщины. На них приходится 60% новых регистраций. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной войны — 47%.

Вместе с большим показателем открытия новых ФОП также наблюдается немалое количество закрытия малых бизнесов. За первые 8 месяцев 2024 года в Украине закрыли 120 154 ФОП. Это составляет 62,2% от количества открытых новых ФОП за тот же период времени. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из тех, что были открыты в прошлом году, закрылось 24,5%, а из тех, что открылись в этом году, — 13,7%. В целом, более трети новых бизнесов закрываются в первый год работы. Средний период деятельности ФОП, закрытых в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев.

Источник: opendatabot