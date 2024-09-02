Новости IT-бизнес 02.09.2024 в 18:46 comment views icon

Бизнес-бум в Украине: более 193 тыс. новых ФОП за 8 месяцев 2024 года, 60% открывают женщины

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Вадим Карпусь

Автор новостей

За первые 8 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали чуть более 193 тыс. новых ФОП. Об этом сообщает ресурс Оpendatabot, ссылаясь на данные Единого государственного реестра (ЕГР).

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Отмечается, что в этом году начали деятельность 193 192 новых ФОП. Это превышает показатели, которые наблюдались до начала полномасштабной войны, когда за тот же период 186 144 физических лиц зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

«После существенного спада в начале большого вторжения, количество новых регистраций стабилизировалось и уже второй год подряд остается на одном уровне», ─ отмечают в ОрепԁатаЬот.

Больше всего новых бизнесов открыли предприниматели в столице — 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФОП в этом году. Активно регистрируют новый бизнес в Днепропетровской области (18 025), Львовской области (14 459), Киевской области (14 428) и Харьковской области (12 954).

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Треть новых ФОП открывается в сфере торговли. Еще 7,6% регистраций приходится на ІТ-сектор. Третью строчку занимает сфера индивидуальных услуг с показателем 7%. Для сравнения, в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, а в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

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Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Вполне ожидаемо, большинство новых ФОП открывают женщины. На них приходится 60% новых регистраций. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной войны — 47%.

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Вместе с большим показателем открытия новых ФОП также наблюдается немалое количество закрытия малых бизнесов. За первые 8 месяцев 2024 года в Украине закрыли 120 154 ФОП. Это составляет 62,2% от количества открытых новых ФОП за тот же период времени. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из тех, что были открыты в прошлом году, закрылось 24,5%, а из тех, что открылись в этом году, — 13,7%. В целом, более трети новых бизнесов закрываются в первый год работы. Средний период деятельности ФОП, закрытых в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев.

Источник: opendatabot

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