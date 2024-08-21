Компьютер создателя первой Civilization с 16 МБ памяти за $10 000 все еще работает

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В вестибюле офиса Firaxis стоит старое кожаное кресло и устаревший ПК с монитором ЭЛТ в классическом белом цвете 1980-90-х годов. Это не просто антиквариат, а важная часть истории игр.

Более 30 лет назад Сид Мейер, сидя в этом самом кресле перед этим самым компьютером, создал первую игру Civilization, которая вышла в 1991 году. Это Compaq Deskpro 386, который, по словам менеджера по обучению и развитию Firaxis Пита Мюррея, стоил $10 000 на момент приобретения. Это примерно более $23 000 в пересчете на современные деньги. С учетом успеха классической серии стратегий, это была неплохая инвестиция.

У Firaxis нет полного списка спецификаций, но кое-что известно. Мюррей говорит, что эта машина имеет 16 МБ памяти — очевидно, из-за дополнительного расширения. Неясно, насколько большой у ПК жесткий диск.

В компьютере также есть аудиокарта Sound Blaster (которая дала второе название этому типу компьютерных компонентов). С помощью некоторых частей с Ebay и «творческого восстановления» ИТ-отдел Firaxis смог загрузить ПК в прошлом году.

«Жесткий диск приближается к концу своей жизни, но если вы его запустите, там будет сборка Civilization 1, которая предшествует релизу, и в нее можно играть на этой машине», — рассказывает Мюррей.

Что касается кожаного кресла, то это, вероятно, была идея партнера Сида Мейера, Билла Стили. Первая Civilization была разработана и издана не Firaxis, которой еще не существовало, а MicroProse, которую Мейер основал вместе со Стили в 1982 году.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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