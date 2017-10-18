Компьютерная модель смартфона Nokia 9 запечатлена на видео

Вслед за изображениями трехмерной модели смартфона Nokia 9, созданными на базе рабочих чертежей устройства, в сети появился и соответствующий ролик. Он позволяет лучше рассмотреть предстоящее устройство, оценив различные аспекты его дизайна под разными углами.

В целом же видео демонстрирует дизайн, который мы видели на предыдущих изображениях, опубликованных известным «шпионом» OnLeaks: металлическое шасси, закругленное стекло с обеих сторон и сдвоенная камера.

Допустив, что на видео действительно запечатлен Nokia 9, можно заключить, что аппарат выглядит симпатично, хотя без заимствований тут явно не обошлось.

По предварительным данным аппарат построен на однокристальной платформе SoC Snapdragon 835, оснащен 4 ГБ ОЗУ и камерами разрешением 13 Мп каждая. Сканер отпечатков пальцев у Nokia 9 разместится на тыльной стороне корпуса. С большой вероятностью Nokia 9 последует примеру остальных и откажется от разъема 3,5 мм.

Анонс Nokia 9 ожидается в начале следующего года.

Источник: gsmarena