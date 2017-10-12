В сети появились новые рендеры смартфона Nokia 9 со скругленным по краям дисплеем [фото, видео]

В отличиие от большинства рендеров, основанных на фантазии и умении пользоваться 3D-редактором, данные изображения Nokia 9 были созданы с использованием заводской CAD-документации HMD Global. По крайней мере на этом настаивает ведущий твиттер-аккаунта @OnLeaks, опубликовавший фото и видео новинки в сети.

Судя по всему, разработчики решили пойти по стопам линейки Samsung Note и оснастили свой смартфон экраном со скругленными по бокам краями. То же дизайнерское решение используется и для задней панели, которая симметрично скругляется к алюминиевым боковинам. Из видимых частей фронтальная панель содержит исключительно динамик, аппаратных кнопок здесь нет.

На задней панели можно увидеть двойную камеру (предположительно на 13 Мп), вспышку и сканер отпечатков пальцев. Осмотр боковых граней демонстрирует наличие разъема USB-C и отстутствие 3,5 мм аудиопорта. Судя по CAD-чертежам, размеры смартфона составят 140,9×72,9×7,5 мм, а если учитывать выступающую камеру, то толщина корпуса Nokia 9 составит 8,9 мм.

Напомним, что судя по предыдущим утечкам, флагманский смартфон Nokia 9 получит 5,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешениме Quad HD, процессор Qualcomm Snapdragon 835, а также 4 ГБ оперативной памяти и хранилище данных на 64 или 128 ГБ. Анонс флагмана HMD Global ожидается в 2018 году, точная дата пока не озвучивалась.

Источник: Compareraja