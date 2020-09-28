Концепт электромобиля Polestar Precept настолько понравился прессе и публике, что его превратят в серийную модель

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Зимой прошлого года бренд Polestar, принадлежащий Volvo/Geely, представил футуристичный концепт Polestar Precept, который должен был показать, на что будут похожи будущие серийные моделей бренда. Однако «образец» был настолько тепло встречен экспертами и публикой, что компания решила сделать его серийной моделью. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.

Особый упор создатели сделают на экологичности модели. Помимо того, что это электромобиль без вредных выбросов, интерьер Polestar Precept создан с использованием возобновляемых и переработанных материалов, включая натуральный лен, а также бутылки, рыбацкие сети и другие пластиковые отходы.

Технические характеристики Polestar Precept неизвестны, но они наверняка будут лучше, чем у актуальной модели Polestar 2 — пара электродвигателей мощностью 300 кВт и батарея на 78 кВтч, которая обеспечивает запас хода 500 км по циклку WLTP.

Собирать стильный четырехдверный седан будут на новой фабрике компании в Китае, которую хотят сделать углеродно-нейтральной и одной из самых высокотехнологичных в мире.

Отметим, что в прошлом году Polestar построил в Чэнду (Китай) завод для производства электромобилей, который выглядит как музей современного искусства. У бренда есть еще один завод в Луцяо провинции Чжэцзян (Китай), где собирается электрический седан Polestar 2.

Источник: Engadget, Polestar