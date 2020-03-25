Polestar запустил новую фабрику в Китае, на ней собирают электрические седаны Polestar 2 с мощностью 300 кВт и запасом хода 470 км

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Производитель электромобилей Polestar официально начал собирать электромобили Polestar 2 на своей новой китайской фабрике, несмотря на эпидемию коронавируса, повлиявшую на цепочку поставок комплектующих. Производство находится в Луцяо провинции Чжэцзян, «двойка» стала первой моделью, которая собирается на данной фабрике.

Судя по фотографиям, речь не идет о тестовой сборке в единичных экземплярах, на изображениях присутствует не менее десятка электрических фастбеков. Также стоит отметить, что все работники работают в защитных медицинских масках.

Электромобиль Polestar 2 был официально представлен в феврале 2019 года, он будет продаваться на всех главных автомобильных рынках, включая Европу, Китай и Северную Америку. Первыми свои автомобили получат европейские заказчики — это произойдет уже летом 2020 года.

Весь первый год производства со сборочных линий будут сходить полноприводные экземпляры с двумя электродвигателями мощностью 300 кВт (408 л.с.) и крутящим моментом 660 Нм. Батарея емкостью 78 кВтч обеспечивает запас хода 470 км по измерительному циклу WLTP.

Инфотейнмент-система модели Polestar 2 основана на решении Android Auto и содержит соответствующие сервисы, включая Google Assistant, Google Maps, Google Play Store и т.д. Стоимость данной версии в Европе составит 59,900 евро, на второй год производства на заводе будут собирать более доступную версию модели с ценником от 39,900 евро.

Напомним, что брендом Polestar совместно владеют компании Volvo Car Group и Zhejiang Geely Holding. Первая модель компании была представлена в 2017 году, это было мелкосерийное гибридное купе Polestar 1. Спустя два года за ним последовал седан Polestar 2, а в ближайшие годы будет анонсирован электрокроссовер Polestar 3. В начале текущего года компания также представила концепт электромобиля Precept с обилием цифровых ассистентов и необычным дизайном.

Источник: Polestar