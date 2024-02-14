«Конфиденциальный» браузер DuckDuckGo получил встроенную синхронизацию паролей

DuckDuckGo добавила в свой приватный браузер новую встроенную функцию, которая позволит синхронизировать логины, пароли, закладки и избранное на нескольких устройствах. Компания говорит, что все данные будут защищены сквозным шифрованием и она «не сможет получить доступ к ним».

Данные должны синхронизироваться «на большинстве устройств Windows, Mac, Android и iPhone», включая те, что вы импортировали из других браузеров, таких как Chrome. Настройка синхронизации предусматривает сканирование QR-кода с мобильных устройств и введение кода из букв и цифр на компьютере.

Согласно заявлению DuckDuckGo, пользователи также могут настроить резервное копирование и синхронизацию одного устройства. Как и в программах для аутентификации, браузер предоставит вам PDF-файл с кодом восстановления, который можно использовать для создания ключа шифрования, чтобы получить доступ к своим данным, если что-то случится с устройствами.

Браузер DuckDuckGo позиционирует себя как «наиболее защищенный», поскольку имеет несколько механизмов защиты конфиденциальности и блокировки трекеров, которые обеспечивают защиту от профилирования пользователей и деанонимизации. Его основные функции включают автоматическое обновление HTTPS, автоматическое скрытие всплывающих окон с согласием на использование файлов cookie, кнопку «Fire», которая стирает всю историю веб-просмотра одновременно, встроенный проигрыватель YouTube, который позволяет просматривать видео без трекеров, и встроенное решение для пересылки электронной почты, которое удаляет рекламу и трекеры из входящих сообщений.

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