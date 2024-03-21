Новости Технологии 21.03.2024 в 09:21 comment views icon

Парализованный пациент с чипом Neuralink показал, как играет в шахматы на компьютере «силой мысли»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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29-летний Ноланд Арбо, который был частично парализован после несчастного случая на дайвинге 8 лет назад, стал первым человеком, которому Neuralink имплантировала чип в мозг.

Речь идет об интерфейсе «мозг-компьютер» (в версии Neuralink продукт получил название «Telepathy»), который фактически позволяет управлять действиями на компьютере силой мыслей.

  • Устройство Telepathy содержит более 1000 электродов (гораздо больше, чем другие импланты) и нацелено на отдельные нейроны (многие другие разрабатываемые устройства нацелены на сигналы от групп нейронов), что должно обеспечить более высокую степень точности обнаружения сигналов. Чип и электроды имплантируют в мозг пациента с помощью специально разработанного робота-хирурга, а беспроводная связь обеспечивает отправку сигналов мозга в специальную программу Neuralink, которая декодирует их в действия и намерения. Так же подзарядка устройства осуществляется беспроводным способом.

В прямой трансляции, запущенной на X, Арбо, который рассказал, что в прошлом любил играть в шахматы, воспроизводит игру на компьютере, перемещая курсор дистанционно — как будто силой мыслей.

Пациент также отметил, что операция по имплантации была «чрезвычайно легкой», а впоследствии ему пришлось лишь научиться отличать «воображаемое движение от попытки движения», чтобы привыкнуть к управлению курсором на экране. Кроме шахмат Арбо играл в Civilization V — раньше это было возможно только при использовании специальных губных палочек.

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Мужчина добавил, что имплант Neuralink может работать в течение 8 часов, прежде чем потребует подзарядки.

«Оно работает не идеально, и мы столкнулись с некоторыми проблемами», — сказал Арбо. «Впереди много работы, но это уже изменило мою жизнь».

Neuralink — это стартап, основанный Илоном Маском в 2017 году, который пытается создать интерфейс «мозг-компьютер» и помочь людям с травмами управлять телефонами и ПК, используя «силу мыслей». В 2019 году Маск сообщил, что Neuralink имплантировала чип в голову обезьяне, которая после этого «смогла управлять компьютером». С тех пор компания регулярно публикует видео, на которых обезьяны якобы играют в видеоигры или печатают текст «силой мысли». Также технология испытывалась на свиньях

Технология Neuralink базируется на десятилетиях исследований, посвященных имплантации электродов в мозг человека для интерпретации сигналов и лечения таких состояний, как паралич, эпилепсия и болезнь Паркинсона. Одно из ранних устройств известное как массив Юта, впервые было продемонстрировано на человеке в 2004 году. Некоторые конкуренты Neuralink, такие, как стартап Synchron, предлагают альтернативный метод имплантации чипа — через кровеносные сосуды.

Ноланд Арбо стал первым человеком, получившим имплантат Neuralink, после того, как компания получила разрешение на тесты и в декабре объявила о наборе пациентов. Ранее Neuralink неоднократно сталкивались с критикой, как зоозащитников, так и Комитета врачей по ответственной медицине, за то, каким образом она испытала свой интерфейс на животных. Также возникали вопросы относительно транспортировки потенциально опасных материалов — Министерство транспорта США инициировало расследование и в конце концов оштрафовало компанию.

В биографической книге Маска говорилось о том, что Neuralink планирует прооперировать более 20 тыс. человек уже к 2030 году. В целом во всех своих анонсах миллиардер выражает довольно амбициозные цели, такие как то, что имплант однажды поможет людям «слиться» с искусственным интеллектом.

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