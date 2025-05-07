Консоль Asus ROG Ally 2 «засветилась» в интернете — измененный дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X

Записи о портативной консоли Asus ROG Ally 2 обнаружены в индонезийском сертификационном бюро и FCC США. Также есть несколько фото.

Информацию в Индонезии нашел сайт 91mobiles, а VideoCardz добавил фотографии и некоторые данные. Известно, что Asus выпустит две модели ROG Ally 2 — именно так они официально называются в документации. Консоли выйдут в черном и белом цветах. На фото черная версия имеет небольшое отличие: можно заметить кнопку, которой на белой модели либо нет с тем же логотипом, либо она используется для другой цели. VideoCardz утверждает, что это кнопка Xbox.

RC73YA Z2 A 4C 6~20W 16G

RC73XA Z2 Extreme 8C 15~35W LPDDRX-8533 32G M.2 2280🥰 https://t.co/IKKp6dgpAg pic.twitter.com/VHvqqC7yQR — Huang514613 (@94G8LA) May 7, 2025

Известные характеристики консолей свидетельствуют, что черная версия ROG Ally 2 кажется более продвинутым вариантом. Она оснащена чипом AMD Ryzen Z2 Extreme с 8 ядрами и имеет TDP 36 Вт, а также 64 ГБ памяти LPDDR5-8533. Белая модель использует четырехъядерный процессор AMD Aeirth Plus, преемника архитектуры Van Gogh (Steam Deck) с TDP 20 Вт.

Пока неизвестно о намерениях Microsoft выпустить Xbox OS для портативных устройств. Скорее всего, кнопка будет предлагать функции интеграции с экосистемой Xbox. 91mobiles приводит некоторые характеристики, которые, вероятно, являются неточными или оценочными:

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Накопитель — от 1 до 2 ТБ

— от 1 до 2 ТБ Дисплей — скорее всего, не OLED, от 7,4″ до 8″, до 120 Гц и VRR

— скорее всего, не OLED, от 7,4″ до 8″, до 120 Гц и VRR Аккумулятор — 99 Вт-ч и 80 Вт-ч

Фото взяты из базы сертификации FCC, которая касается модулей Wi-Fi, они были включены в отчеты от ASUS и MediaTek. Итак, консоль ROG Ally 2 будет иметь измененную внешность, которая напоминает дизайн игрового контроллера. Задняя панель имеет более крупные ручки, рамки экрана остаются такими же большими, как в первая модель.