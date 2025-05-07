Новости Устройства 07.05.2025 в 13:43 comment views icon

Консоль Asus ROG Ally 2 «засветилась» в интернете — измененный дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X

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Андрій Русанов

Автор сайта

Консоль Asus ROG Ally 2 «засветилась» в интернете — измененный дизайн, чип Ryzen Z2 Extreme, до 64 ГБ LPDDR5X

Записи о портативной консоли Asus ROG Ally 2 обнаружены в индонезийском сертификационном бюро и FCC США. Также есть несколько фото.

Информацию в Индонезии нашел сайт 91mobiles, а VideoCardz добавил фотографии и некоторые данные. Известно, что Asus выпустит две модели ROG Ally 2 — именно так они официально называются в документации. Консоли выйдут в черном и белом цветах. На фото черная версия имеет небольшое отличие: можно заметить кнопку, которой на белой модели либо нет с тем же логотипом, либо она используется для другой цели. VideoCardz утверждает, что это кнопка Xbox.

Известные характеристики консолей свидетельствуют, что черная версия ROG Ally 2 кажется более продвинутым вариантом. Она оснащена чипом AMD Ryzen Z2 Extreme с 8 ядрами и имеет TDP 36 Вт, а также 64 ГБ памяти LPDDR5-8533. Белая модель использует четырехъядерный процессор AMD Aeirth Plus, преемника архитектуры Van Gogh (Steam Deck) с TDP 20 Вт.

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Пока неизвестно о намерениях Microsoft выпустить Xbox OS для портативных устройств. Скорее всего, кнопка будет предлагать функции интеграции с экосистемой Xbox. 91mobiles приводит некоторые характеристики, которые, вероятно, являются неточными или оценочными:

  • Накопитель — от 1 до 2 ТБ
  • Дисплей — скорее всего, не OLED, от 7,4″ до 8″, до 120 Гц и VRR
  • Аккумулятор — 99 Вт-ч и 80 Вт-ч

Фото взяты из базы сертификации FCC, которая касается модулей Wi-Fi, они были включены в отчеты от ASUS и MediaTek. Итак, консоль ROG Ally 2 будет иметь измененную внешность, которая напоминает дизайн игрового контроллера. Задняя панель имеет более крупные ручки, рамки экрана остаются такими же большими, как в первая модель.

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