ASUS ROG Ally способна эмулировать PS3, Switch и другие консоли — на ней запустили God of War 1080p/60 FPS

Процессор портативной Windows-консоли ASUS ROG Ally поддерживает набор инструкций AVX512, что означает работу 256-битных векторных расширений SIMD, используемых в эмуляторах других консолей. Набор инструкций позволяет применять расширенные операции преобразование данных, рассеяния или перестановки. Работу ROG Ally в качестве эмулятора протестировал YouTube-канал ETA Prime. Исследователи отметили высокую частоту кадров в играх при низком энергопотреблении.

Курс Blockchain-розробник Мама пишатиметься тобою Записатися на курси

ASUS ROG Ally способна запускать игры PlayStation 3, которые сложно имитировать. Ролик демонстрирует God of War с FPS 50–60 кадров в при разрешении 1080p, но это одна из немногих игр, потребляющая 25–30 Вт. Большинство других игр с частотой до 30 кадров в «родном» разрешении потребляют не более 7 до 15 Вт. Были успешно протестированы такие эмуляторы:

PlayStation 3 (RPCS3)

Nintendo Switch (YUZU)

Xbox 360 (CXBX), 3DS (Citra)

PSP (PPSSPP)

GameCube (Dolphin)

PS2 (PSX2)

WiiU (CEMU)

Процессор AMD Ryzen Z1 оснащен 6 вычислительными ядрами Zen 4 с кэшем 22 МБ и встроенным видео RDNA 3 (примерно соответствующим 780M). Диапазон его энергопотребления 9-30 Вт, но, как видно, полностью он задействуется далеко не всегда, а в ряде случаев ROG Ally потребляет менее 9 Вт.

Источник: VideoCardz