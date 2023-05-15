ASUS ROG Ally способна эмулировать PS3, Switch и другие консоли — на ней запустили God of War 1080p/60 FPS

Процессор портативной Windows-консоли ASUS ROG Ally поддерживает набор инструкций AVX512, что означает работу 256-битных векторных расширений SIMD, используемых в эмуляторах других консолей. Набор инструкций позволяет применять расширенные операции преобразование данных, рассеяния или перестановки. Работу ROG Ally в качестве эмулятора протестировал YouTube-канал ETA Prime. Исследователи отметили высокую частоту кадров в играх при низком энергопотреблении.
ASUS ROG Ally способна запускать игры PlayStation 3, которые сложно имитировать. Ролик демонстрирует God of War с FPS 50–60 кадров в при разрешении 1080p, но это одна из немногих игр, потребляющая 25–30 Вт. Большинство других игр с частотой до 30 кадров в «родном» разрешении потребляют не более 7 до 15 Вт. Были успешно протестированы такие эмуляторы:
- PlayStation 3 (RPCS3)
- Nintendo Switch (YUZU)
- Xbox 360 (CXBX), 3DS (Citra)
- PSP (PPSSPP)
- GameCube (Dolphin)
- PS2 (PSX2)
- WiiU (CEMU)
Процессор AMD Ryzen Z1 оснащен 6 вычислительными ядрами Zen 4 с кэшем 22 МБ и встроенным видео RDNA 3 (примерно соответствующим 780M). Диапазон его энергопотребления 9-30 Вт, но, как видно, полностью он задействуется далеко не всегда, а в ряде случаев ROG Ally потребляет менее 9 Вт.
Консоль ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 Extreme и 512 ГБ SSD будет стоить $700 — всего на $50 дороже Steam Deck
Источник: VideoCardz