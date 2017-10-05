Концепт кроссовера Mitsubishi e-Evolution получит три электродвигателя и искусственный интеллект с режимом «инструктора по вождению»

Мы уже рассказывали вам о концепте электрического кроссовера Mitsubishi e-Evolution, который японский автопроизводитель собирается представить на Токийском автосалоне. Несмотря на то, что до официального анонса еще три недели, создатели концепта решили поделиться рядом дополнительных фотографий экстерьера и некоторыми техническими подробностями новинки.

Виды с фронтальной и боковой частей концепта открывают весьма яркий и агрессивный дизайн, который однозначно не доберется до серийной модели в неизменном виде. Лобовое и заднее стекла максимально покатые, что формирует стремительный силуэт трендового «купеобразного кроссовера». Несмотря на капот сложной формы у дизайнеров не хватило смелости расстаться с «радиаторной решеткой», которая не несет функциональной нагрузки в электромобилях.

Разработчики сообщили, что оснастят полноприводный кроссовер Mitsubishi e-Evolution тремя электродвигателями, один из которых будет установлен на передней оси, а два оставшихся — на задней, где электронная система распределения момента будет выдавать необходимое в данный момент усилие на каждое из колес. Данные по мощности двигателя и емкости батарей пока не озвучиваются.

Весьма активную роль в управлении электромобилем будет принимать искусственный интелект. Он будет ориентироваться в текущей ситуации с помощью набора камер и сенсоров, установленных в передней части e-Evolution, помогая водителю в управлении электромобилем. Помимо беспилотных функций искусственный интеллект сможет работать в «режиме инструктора по вождению» (coaching function), указывая водителю на ошибки и корректируя стиль пилотирования с помощью указаний на цифровой приборной панели и голосового диалога.

Напомним, что данный концепт является частью представленной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi стратегии «Alliance 2022», в рамках которой в ближайшие шесть лет будут выпущены 12 серийных электромобилей и 40 моделей с беспилотными возможностями разного уровня.

Источник: Motor1