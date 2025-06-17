Космические зонды впервые устроили искусственное затмение Солнца на орбите

Два орбитальных аппарата Европейского космического агентства (ESA) впервые устроили искусственное солнечное затмение в космосе для того, чтобы с невероятной четкостью показать солнечную корону.

Миссия ESA Proba-3 обнародовала первый набор изображений солнечной короны, которая долгое время оставалась загадочной областью для астрономов. Этот верхний и наиболее разреженный слой атмосферы нашей звезды имеет ключевое влияние на космическую погоду и возникновение солнечных бурь, что представляет интерес для ученых.

В рамках миссии два спутника ESA, оснащенные коронографом и окультером, были выведены на четкое расстояние — 150 метров друг от друга, сохраняя это положение в течение нескольких часов без ручного управления с Земли. Аппараты выровнялись относительно Солнца так, что 1,4-метровый диск окультера создал тень диаметром 8 см на оптическом коронографе ASPIICS для получения четких изображений слабой солнечной короны.

«Каждое полное изображение, охватывающее область от закрытого Солнца до края поля зрения, состоит из трех изображений. Разница между ними заключается лишь во времени экспозиции, определяющем, как долго апертура коронографа подвергается воздействию света. Сочетание трех изображений дает нам полное представление о короне», — объясняет главный исследователь коронографа ASPIICS Андрей Жуков из Королевской обсерватории в Бельгии.

Подобное искусственное затмение можно создавать каждые 19,6 часов и поддерживать его до 6 часов, по сравнению с несколькими минутами значительно более редких естественных солнечных затмений, которые происходят лишь раз или два в год.

Успех миссии Proba-3 определила невероятно точная система позиционирования космических аппаратов, разработанная в рамках Программы общей поддержки технологий ESA. Спутники впервые выполнили точное выравнивание в автономном режиме.

«Использование двух космических аппаратов для формирования одного гигантского коронографа в космосе позволило нам запечатлеть внутреннюю корону с очень низким уровнем рассеянного света в наших наблюдениях, как мы ожидали. Хотя мы все еще находимся на этапе ввода в эксплуатацию, мы уже достигли полета в строю с беспрецедентной точностью», — подчеркнул руководитель миссии Дэмиен Галано.

Космические аппараты также имеют на борту цифровой абсолютный радиометр (DARA), который измеряет общую энергию Солнца, и трехмерный энергетический электронный спектрометр (3DEES), измеряющий электронную активность в радиационных поясах Земли. Сейчас ученые работают над расширением возможностей для наблюдения за затмениями и использованием полученных данных в моделях, которые могли бы с большей точностью прогнозировать солнечную активность.

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Источник: Interesting Engineering