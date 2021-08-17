Кременчуцький «АвтоКрАЗ» займеться випуском електромобілів «у найближчій перспективі»

Плани щодо випуску електричних автомобілів підтвердив гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк виданню «Кременчуцька газета», додавши, що це «[близька] перспектива, а не далекі плани».

«Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економ-класу.

Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим. У планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед, і велика наша надія».

Роман Черняк

гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ»