Кременчуцький «АвтоКрАЗ» займеться випуском електромобілів «у найближчій перспективі»
Плани щодо випуску електричних автомобілів підтвердив гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк виданню «Кременчуцька газета», додавши, що це «[близька] перспектива, а не далекі плани».
«Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економ-класу.
Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим. У планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед, і велика наша надія».
Роман Черняк
гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Наразі ніяких подробиць щодо майбутньої лінійки електричних автомобілів «АвтоКрАЗу» та хоча б приблизних термінів їх випуску немає.
Наприкінці травня 2021 року кременчуцький автомобільний завод, який є одним з найбільших виробників великовантажних автомобілів в Європі, підписав трирічний контракт на постачання вантажівок для армії США.