Новости
Кременчуцький «АвтоКрАЗ» займеться випуском електромобілів «у найближчій перспективі»

Кременчуцький «АвтоКрАЗ» займеться випуском електромобілів «у найближчій перспективі»

Кременчуцький «АвтоКрАЗ» займеться випуском електромобілів «у найближчій перспективі»


Плани щодо випуску електричних автомобілів підтвердив гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк виданню «Кременчуцька газета», додавши, що це «[близька] перспектива, а не далекі плани».

«Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економ-класу.

Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим. У планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед, і велика наша надія».

Роман Черняк

гендиректор ПрАТ «АвтоКрАЗ»

Наразі ніяких подробиць щодо майбутньої лінійки електричних автомобілів «АвтоКрАЗу» та хоча б приблизних термінів їх випуску немає.

Наприкінці травня 2021 року кременчуцький автомобільний завод, який є одним з найбільших виробників великовантажних автомобілів в Європі, підписав трирічний контракт на постачання вантажівок для армії США.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить