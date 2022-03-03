Крупнейшая в мире служба бронирования авиабилетов Sabre разрывает связи с российским «Аэрофлотом»

Корпорация Sabre, одна из крупнейших компаний по бронированию авиабилетов в мире, разрывает свое дистрибьюторское соглашение с крупнейшим российским авиаперевозчиком «Аэрофлот». Этот шаг может еще больше ограничить российское авиасообщение, поскольку самолетам этой страны уже запретила вход в свое воздушное пространство большинство западных стран.

Sabre принимает немедленные меры для удаления авиарейсов «Аэрофлота» из своей глобальной системы распределения (GDS), рыночной площадки, которую используют туристические агентства, туристические веб-сайты и корпорации по всему миру для покупок, бронирования и обслуживания бронирования авиабилетов.

«Sabre со все большей обеспокоенностью следит за развивающейся ситуацией в Украине. С самого начала нашей основной целью была безопасность членов нашей команды в пострадавшем регионе, а также поддержка крайне необходимых усилий по оказанию помощи. Мы выступаем против этого военного конфликта. Мы выполняем и будем выполнять санкции, введенные против России. Кроме того, сегодня мы объявили, что Sabre расторгла соглашение о распространении с «Аэрофлотом», удалив его содержимое с нашей GDS», — сказал Шон Менке, генеральный директор Sabre.

Компания продолжит мониторинг текущей ситуации и будет оценивать, будут ли уместны дополнительные действия, учитывая юридические соображения и какие-либо контрмеры, которые могут быть применены в ответ.

Чтобы помочь поддержать гуманитарные программы в регионе, Sabre, насчитывающая около 1500 членов команды в Польше, пожертвовала 1 миллион долларов польскому Красному Кресту.

Средства, переданные Sabre, будут использованы польским Красным Крестом для приобретения материалов, необходимых продуктов питания, средств гигиены и спальных мешков, а также предоставления медицинской помощи тем, кто ищет убежища в Польше.