Крупнейший в мире термоядерный реактор ITER стоимостью $28 млрд заработает через 15 лет

Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) завершен, но не будет работать еще 15 лет, сообщили ученые. Крупнейший в мире термоядерный реактор, который собрали во Франции, изначально должен был заработать еще в 2020 году, но теперь запуск перенесен на 2039 год.

«Безусловно, задержка ITER не является шагом в правильном направлении. Если говорить о влиянии ядерного синтеза на проблемы, с которыми сейчас сталкивается человечество, мы не должны ждать, пока ядерный синтез решит их. Это глупо», — говорит Пьетро Барабаски, генеральный директор проекта.

Термоядерный реактор ITER создан в сотрудничестве 35 стран: всеми государствами Европейского Союза, Швейцарией, Великобританией, Китаем, Индией и США. Он содержит самый мощный в мире магнит, благодаря чему способен создавать магнитное поле в 280 000 раз мощнее, чем то, что защищает Землю.

Создание ITER обошлось в $28 млрд. Изначально планировалось, что его стоимость будет примерно $5 млрд, но сейчас, из-за многочисленных задержек, его бюджет превысил $22 млрд, плюс $5 млрд для покрытия дополнительных расходов. Большие расходы стали причиной 15-летней задержки.

Уже более 70 лет ученые пытаются использовать энергию ядерного синтеза — процесса, с помощью которого горят звезды. Соединяя атомы водорода с образованием гелия под воздействием чрезвычайно высокого давления и температур, синтез образует энергию из вещества, и делает это без последствий для экологической ситуации.

Самая распространенная конструкция реакторов термоядерного синтеза, токамак, работает путем перегрева плазмы (одно из четырех состояний вещества, состоящего из положительных ионов и отрицательно заряженных свободных электронов), которая удерживается в камере реактора мощными магнитными полями. Реакторы термоядерного синтеза требуют очень высоких температур (во много раз выше солнечной), поскольку они должны работать при гораздо более низком давлении, чем в ядрах звезд. Также чрезвычайно сложно удерживать турбулентную и перегретую плазму достаточно долго, чтобы мог произойти ядерный синтез. Первый токамак был создан в 1958 году, но ни один из них пока не воспроизводил энергии больше, чем потреблял — более успешным оказался другой тип реактора.

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Источник: Live Science

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