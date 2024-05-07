Рекорд термоядерного синтеза: 50 млн °C в течение 6 минут на реакторе WEST поддерживали французские и американские ученые

Новый рекорд термоядерного синтеза зафиксировали исследователи министерства энергетики США, Принстонской лаборатории физики плазмы и французской Комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии зна токамаке WEST с вольфрамовой стенкой.

В течение 6 минут реактор выдерживал плазму, разогретую до 50 млн °C, с расходом 1,15 гигаджоуля энергии. При этом было получено на 15% больше энергии, чем в предыдущих попытках, и достигнута в два раза большая плотность плазмы. Для измерения параметров плазмы и других характеристик процесса исследователи использовали рентгеновский детектор внутри токамака. Чрезвычайно трудноплавкий вольфрам считается одним из самых перспективных материалов для промышленного термоядерного синтеза.

«Среда с использованием вольфрамовой стенки намного сложнее, чем использование углерода [в других токамаках]. Это просто разница между попыткой схватить котенка дома и погладить хищного льва», — говорит Луис Дельгадо-Апарисио, ведущий научный сотрудник проекта.

Токамак — термоядерный реактор в форме тора, который с помощью магнитных полей удерживает плазму, где происходят реакции термоядерного синтеза. Во время синтеза атомы сливаются и образуются новые, что сопровождается огромным выделением энергии и температурами, большими, чем в звездах. Такая реакция является противоположностью деления ядер, которое используется в обычных ядерных реакторах.

Задача промышленного термоядерного синтеза заключается в постоянном поддержании стабильной реакции с генерацией большей энергии, чем расходуется. Синтез не создает отходов, как при ядерном делении, и освобождает гораздо больше энергии, поэтому считается «святым граалем» энергетики. Ученые считают достижение стационарного режима реакции в эксперименте выдающимся достижением.

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Источник: Принстонская лаборатория физики плазмы

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