Кризис среднего возраста исчез, потому что теперь в кризисе все, — исследование

Американские исследователи из Дартмутского колледжа заявляют об исчезновении такого привычного и известного всем явления, как «кризис среднего возраста».

Масштабное исследование под руководством Дэвида Бланчфлауэра включает данные из США, Великобритании и десятков других стран. Исследователи утверждают, что явления, известного как «кризис среднего возраста», выраженного в росте стресса, беспокойства и депрессии, достигающих пика в среднем возрасте, а затем снижающихся по мере взросления, больше нет.

Начиная с 2008 года исследователи постоянно отслеживают U-образную зависимость между возрастом и уровнем благополучия. Обычно уровень счастья снижается при переходе от юности к среднему возрасту, а затем снова повышается в более зрелом возрасте.

Ряд недавних исследований демонстрирует, что уровень благополучия среди молодежи во всем мире снижается. Бланчфлауэр и его коллеги изучили результаты опросов, проведенных в США и Великобритании, включая вопрос о психическом здоровье.

Набор данных по США был составлен на основе информации о более 10 млн взрослых американцев, опрошенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в период с 1993 по 2004 год. Данные по Великобритании базируются на результатах лонгитюдного исследования домохозяйств, которое продолжается до сих пор. В рамках этого исследования его авторы наблюдали за 40 тыс. домохозяйств в период с 2009 по 2023 год.

Анализ этих результатов показал, что как в США, так и в Великобритании, пик недовольства среди граждан среднего возраста больше не наблюдается. Вместо этого уровень недовольства собственной жизнью теперь наблюдается у людей младшего возраста. Среди людей в возрасте 40-50 лет и старше показатели психического здоровья остаются относительно стабильными.

Исследователи проанализировали данные о почти 2 млн человек из 44 стран, включая США и Великобританию, в рамках исследования психического здоровья Global Minds. Эти данные охватывают период с 2020 по 2025 год. Они свидетельствуют, что во всем мире больше не наблюдается кризиса среднего возраста.

Причины исчезновения явления, известного как «кризис среднего возраста», до конца непонятны, однако по мнению исследователей, среди вероятных причин — долгосрочное влияние глобальной рецессии на перспективы трудоустройства молодежи, недостаточное финансирование служб по охране и поддержке психического здоровья, последствия психических проблем, вызванных пандемией COVID-19, повсеместное распространение соцсетей.

«Наша работа — первая, показывающая, что ухудшение психического здоровья молодежи в последние годы означает, что сегодня, как в США, так и в Британии, уровень психического нездоровья самый высокий среди молодежи и снижается с возрастом. Это колоссальное изменение по сравнению с прошлым, когда пик психических проблем приходился на средний возраст. Причины этого изменения спорные, но нас беспокоит то, что сегодня среди молодежи наблюдается серьезный кризис психического здоровья, который требует решения», — отмечают авторы исследования.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE

Источник: SciTechDaily