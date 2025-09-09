Новости Наука и космос 09.09.2025 comment views icon

Кризис среднего возраста исчез, потому что теперь в кризисе все, — исследование

Олександр Федоткін

Американские исследователи из Дартмутского колледжа заявляют об исчезновении такого привычного и известного всем явления, как «кризис среднего возраста». 

Масштабное исследование под руководством Дэвида Бланчфлауэра включает данные из США, Великобритании и десятков других стран. Исследователи утверждают, что явления, известного как «кризис среднего возраста», выраженного в росте стресса, беспокойства и депрессии, достигающих пика в среднем возрасте, а затем снижающихся по мере взросления, больше нет. 

Начиная с 2008 года исследователи постоянно отслеживают U-образную зависимость между возрастом и уровнем благополучия. Обычно уровень счастья снижается при переходе от юности к среднему возрасту, а затем снова повышается в более зрелом возрасте. 

Ряд недавних исследований демонстрирует, что уровень благополучия среди молодежи во всем мире снижается. Бланчфлауэр и его коллеги изучили результаты опросов, проведенных в США и Великобритании, включая вопрос о психическом здоровье

Набор данных по США был составлен на основе информации о более 10 млн взрослых американцев, опрошенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в период с 1993 по 2004 год. Данные по Великобритании базируются на результатах лонгитюдного исследования домохозяйств, которое продолжается до сих пор. В рамках этого исследования его авторы наблюдали за 40 тыс. домохозяйств в период с 2009 по 2023 год. 

Изменение уровня отчаяния среди граждан США в зависимости от возраста в период с 2009 по 2024 год/PLOS ONE

Анализ этих результатов показал, что как в США, так и в Великобритании, пик недовольства среди граждан среднего возраста больше не наблюдается. Вместо этого уровень недовольства собственной жизнью теперь наблюдается у людей младшего возраста. Среди людей в возрасте 40-50 лет и старше показатели психического здоровья остаются относительно стабильными.

Исследователи проанализировали данные о почти 2 млн человек из 44 стран, включая США и Великобританию, в рамках исследования психического здоровья Global Minds. Эти данные охватывают период с 2020 по 2025 год. Они свидетельствуют, что во всем мире больше не наблюдается кризиса среднего возраста.

Возрастной профиль отчаяния в Великобритании/PLOS ONE

Причины исчезновения явления, известного как «кризис среднего возраста», до конца непонятны, однако по мнению исследователей, среди вероятных причин — долгосрочное влияние глобальной рецессии на перспективы трудоустройства молодежи, недостаточное финансирование служб по охране и поддержке психического здоровья, последствия психических проблем, вызванных пандемией COVID-19, повсеместное распространение соцсетей. 

«Наша работа — первая, показывающая, что ухудшение психического здоровья молодежи в последние годы означает, что сегодня, как в США, так и в Британии, уровень психического нездоровья самый высокий среди молодежи и снижается с возрастом. Это колоссальное изменение по сравнению с прошлым, когда пик психических проблем приходился на средний возраст. Причины этого изменения спорные, но нас беспокоит то, что сегодня среди молодежи наблюдается серьезный кризис психического здоровья, который требует решения», — отмечают авторы исследования. 

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE

Источник: SciTechDaily

