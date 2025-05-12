Постоянная слежка в современном мире меняет мышление — ощущение надзора провоцирует психические расстройства

Австралийские нейробиологи из Технического университета в Сиднее по результатам исследования установили, что повсеместное видеонаблюдение влияет не только на поведение человека, но и на работу мозга на уровне подсознания.

В современном мире камеры видеонаблюдения установлены почти везде, от супермаркетов до улиц, публичных помещений и стадионов. Кроме этого новые технологии ИИ позволяют быстро устанавливать местонахождение субъекта по фото и определять его личность. С одной стороны это обеспечивает лучшие механизмы мониторинга безопасности, однако также влияет на работу мозга, провоцируя изменения, которые человек не в состоянии контролировать.

Новое исследование показывает, осознание того, что за нами наблюдают, бессознательно повышает внимание к тому, как на нас смотрят другие люди. Люди имеют хорошо развитую способность быстро выявлять направление и характер взгляда другого человека, что помогает ориентироваться в социальных ситуациях. Таким образом мы отличаем друзей от врагов, распознаем различные эмоции и предсказываем намерения других.

Вероятно, что ощущение постоянного видеонаблюдения незаметно усиливает эту способность, заставляя мозг постоянно находиться в состоянии повышенной готовности к социальным сигналам. В исследовании австралийских нейробиологов приняли участие 54 человека. Все они были студентами старших курсов. Им было поручено выполнять визуальное задание, а камеры в это время наблюдали за ними. Другая группа участников должна была выполнять то же задание, но без видеонаблюдения.

Участникам из обеих групп показывали изображения лиц, которые смотрели либо прямо на них, либо в сторону. Исследователи использовали метод, который называется непрерывным подавлением вспышек, который предусматривал, что участники смотрели на изображение лица только одним глазом, тогда как другой видел быстро мигающий рисунок. Время, которое необходимо было участникам для осознания рисунка с лицом, позволило ученым понять, как мозг обрабатывает информацию еще до того, как она дойдет до человеческого сознания.

Оказалось, что участники, которые знали, что за ними наблюдают, распознавали лица на секунду быстрее группы, за которой не велось видеонаблюдение. Это ускорение осознания происходило незаметно для самих участников. При этом ускорение реакции на визуальные стимулы не наблюдалось, когда участники рассматривали нейтральные изображения, например геометрические конфигурации.

Исследователи отмечают, что это свидетельствует о влиянии постоянного наблюдения за людьми на нейронную сеть, которая отвечает в мозге за обработку социальной информации. Повышенная чувствительность к взгляду является характерной чертой некоторых психических заболеваний, включая социальное тревожное расстройство и психоз. Исследователи предупреждают, что постоянное видеонаблюдение может усугубить эти и другие психические расстройства.

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Ощущение пребывания под постоянным наблюдением также может провоцировать дополнительный стресс и способствовать возникновению серьезных проблем с психическим здоровьем. Результаты исследования выявили несоответствие между осознанными переживаниями и реакцией мозга на них. Большинство участников заявили, что не испытывают беспокойства по поводу того, что за ними следят, однако их мозг постоянно фокусировался на этом. Это несоответствие подчеркивает, насколько легко мы нормализуем постоянное наблюдение, воспринимая его как особенность современной жизни. Мы редко фиксируем наличие камер. Однако наш мозг постоянно приспосабливается к их присутствию и тонко перестраивает наше восприятие.

Результаты исследования были опубликованы в журналеNeuroscience of Consciousness