Киану Ривз в Sonic the Hedgehog 3 / «Соник 3» — звезда Cyberpunk 2077 подарил голос черному ежу Шедоу

Новость одной строчкой, зато какая: Киану Ривз внезапно присоединился к актерскому составу горячо ожидаемого третьего фильма о суперскоростном еже Сонике, Sonic the Hedgehog 3, — экранизации известной серии платформеров SEGA.

Paramount Pictures и сам актер не успели должным образом подготовить анонс, как информация молниеносно разошлась по сети — сперва новостью поделился блогер Джон Кампеа (анонс состоялся на недавней закрытой презентации CinemaCon 2024), после чего появились отдельные подтверждения от профильных изданий, в частности The Hollywood Reporter йVariety.

Черный еж Шедоу, представляющий «темную сторону» — полную противоположность Соника. Персонаж-антагонист дебютировал в игре Sonic Adventure 2, вышедшей в июне 2001 года для консоли Dreamcast, и сразу обрел бешеную популярность среди фанатов франшизы. Уже через месяц, в июле 2001 года, Шедоу впервые появился в комиксах — в 98-м выпуске серии Sonic the Hedgehog от издательства Archie Comics, где частично пересказывается сюжет Sonic Adventure 2. Кроме возможности передвигаться со сверхзвуковой скоростью, Шэдоу способен перемещаться во времени и пространстве.

Возвращаясь к экранизациям Paramount, Шедоу на несколько секунд появляется в сцене после титров «Еж Соник 2», поэтому, очевидно, в третьем фильме серии ему отведена не менее важная роль, чем злому профессору Роботнику, которого снова сыграл непревзойденный Джим Керри — в 2022-м актер и комик публично размышлял о завершении карьеры и с тех пор не появлялся в кино.

Съемки «Еж Соник 3» завершились в прошлом месяце — режиссером снова выступил Джефф Фаулер, который работал над предыдущими частями, а сценарий написала та же команда авторов. В продолжении к своим ролям вернулись Бен Шварц (Соник), Коллин О’Шонесси (Тейлз) и Идрис Эльба (Наклз). В украинский прокат «Еж Соник 3» выйдет 20 декабря 2024 года.

Онлайн-курс Product Management in IT від Web Academy. Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників. Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Інформація про курс

Первые два фильма про ежа Соника оказались достаточно успешными. В мировом прокате первая часть собрала $319,7 млн (бюджет — $85-$90 млн), а вторая — $405,4 млн (бюджет — $90-$110 млн). И, похоже, Paramount имеет большие планы на франшизу. По крайней мере, говоря о будущих фильмах о Сонике, исполнительный продюсер Тоби Ашер в интервью Paste вспоминал как ориентир серию фильмов Мстители от Marvel, которая является едва ли не самой прибыльной кинофраншизой.

«Наклз», сериальный спиноф о приключениях Наклза с Идрисом Эльбой

Уже через месяц — 26 апреля — на Paramount+ выйдет «Наклз», сериальный спиноф о приключениях могущественной ехидны Наклз (его снова озвучит Идрис Эльба), события которого происходят между вторым и третьим Соником. Кстати, пилотный эпизод «Наклза» снял Джефф Фаулер, а Тика Самптер и Адам Палли снова озвучили Мэдди Ваковски и Вейда Уиппла.