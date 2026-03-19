"Еж Соник 4": официальная дата колючей премьеры и яркий тизер

Еж Соник 4 официально получил дату премьеры — лента выйдет в кинотеатрах 19 марта 2027 года. Об этом сообщил аккаунт франшизы в X, опубликовав тизер.





«Обратный отсчет до хаоса начался. 💎 #SonicMovie4 — только в кинотеатрах 19 марта 2027 года.»

Речь о долгожданном продолжении «Ежа Соника 3″/Sonic the Hedgehog 3, который стал самой кассовой частью серии и закрепил за франшизой статус одного из самых успешных кинонаправлений по мотивам видеоигр.

Сюжет новой части пока не раскрывают. В то же время формулировка «countdown to chaos» и эмодзи с бриллиантом прямо намекают на Chaos Emerald — один из ключевых артефактов вселенной Sonic, связанный со сверхмощной энергией и трансформациями персонажей.

Вероятно, в фильме вернутся: Sonic the Hedgehog (Соник), Tails (Тейлз) и Knuckles (Наклз)Отдельную роль может снова сыграть Шедоу (Shadow the Hedgehog), которого активно развивали в третьей части, и которого озвучил Киану Ривз.





В актерский состав вошли Джим Керри, Бен Шварц, Кристен Белл, Идрис Эльба, Киану Ривз, Джеймс Марсден, Тика Самптер, Бен Кингсли, Мэт Берри, Коллин О’Шонеси, Ли Мадждуб, Ник Офферман и Ричард Айоаде.

Киносерия стартовала с Sonic the Hedgehog, которая после редизайна персонажа смогла стать кассовым хитом. Продолжение — Sonic the Hedgehog 2 — расширило вселенную и заложило основу для более масштабной истории.

Третья часть, Sonic the Hedgehog 3, сменила тон на более темный и вывела «в люди» Шедоу, став самой кассовой в серии.

Источник: Х.com / SonicMovie