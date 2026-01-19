"Киевстар" обогнал Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета: 40,85 Мбит/с с ростом на 13% за год

Независимая платформа для тестирования и анализа производительности интернет-соединения nPerf определила лидера по скорости мобильного интернета в Украине в 2025 году — «Киевстар» возглавил топ со скоростью загрузки Скорость, с которой данные передаются из интернета на ваше устройство. 40,85 Мбит/с и скоростью выгрузки Скорость, с которой данные отправляются с устройства пользователя в интернет. 14,45 Мбит/с.

Согласно отчету, «Киевстар» улучшил свои показатели на 13,3% за год, а также является лидером по задержке с показателем 40,77 миллисекунды. В то же время по качеству стриминга Отображает четкость и плавность видео и аудио контента, транслируемого через интернет. Показатель от 75% до 100% указывает на плавное потоковое воспроизведение. Показатели от 50% до 75% достаточны для потокового воспроизведения YouTube. Ниже 50% может привести к ухудшению качества видео. с показателем 75,59% оператор разделил лидерство с Vodafone, а lifecell занял второе место по рейтингу лучшей задержки на рынке (42,86 миллисекунды).

В сетях 4G Kyivstar демонстрирует лучшие показатели в Украине. Напомним, что в этом месяце все три крупных оператора начали тесты 5G во Львове.

Измерения базируются на 36 925 тестах проведенных с помощью приложения nPerf на Android и iOS.

«Украинский рынок демонстрирует положительную динамику с улучшением показателей у всех операторов, что отражает постоянное повышение качества услуг», — отмечает Себастьян де Росбо, генеральный директор nPerf.

Между тем предыдущий тест nPerf показал, что Vodafone был лучше по производительности фиксированного интернета в 2025 году: с показателями скорости загрузки 200,5 Мб/с против 109,0 у «Киевстара».