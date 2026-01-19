Новости Технологии 19.01.2026 comment views icon

"Киевстар" обогнал Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета: 40,85 Мбит/с с ростом на 13% за год

Катерина Даньшина

"Київстар" обігнав Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету у 2025 році: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13%

Независимая платформа для тестирования и анализа производительности интернет-соединения nPerf определила лидера по скорости мобильного интернета в Украине в 2025 году — «Киевстар» возглавил топ со скоростью загрузкиСкорость, с которой данные передаются из интернета на ваше устройство. 40,85 Мбит/с и скоростью выгрузкиСкорость, с которой данные отправляются с устройства пользователя в интернет. 14,45 Мбит/с.

Согласно отчету, «Киевстар» улучшил свои показатели на 13,3% за год, а также является лидером по задержке с показателем 40,77 миллисекунды. В то же время по качеству стримингаОтображает четкость и плавность видео и аудио контента, транслируемого через интернет. Показатель от 75% до 100% указывает на плавное потоковое воспроизведение. Показатели от 50% до 75% достаточны для потокового воспроизведения YouTube. Ниже 50% может привести к ухудшению качества видео. с показателем 75,59% оператор разделил лидерство с Vodafone, а lifecell занял второе место по рейтингу лучшей задержки на рынке (42,86 миллисекунды).

В сетях 4G Kyivstar демонстрирует лучшие показатели в Украине. Напомним, что в этом месяце все три крупных оператора начали тесты 5G во Львове.

Вимірювання базуються на 36 925 тестах проведених за допомогою застосунку nPerf на Android та iOS. "Український ринок демонструє позитивну динаміку з покращенням показників у всіх операторів що відображає постійне підвищення якості послуг", — зазначає Себастьян де Росбо, генеральний директор nPerf.

Измерения базируются на 36 925 тестах проведенных с помощью приложения nPerf на Android и iOS.

«Украинский рынок демонстрирует положительную динамику с улучшением показателей у всех операторов, что отражает постоянное повышение качества услуг», — отмечает Себастьян де Росбо, генеральный директор nPerf.

Между тем предыдущий тест nPerf показал, что Vodafone был лучше по производительности фиксированного интернета в 2025 году: с показателями скорости загрузки 200,5 Мб/с против 109,0 у «Киевстара».

«Киевстар» подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница

