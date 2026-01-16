Украина Новости 16.01.2026 comment views icon

"Киевстар" подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця

«Киевстар» сообщил, что к спутниковому сервису Starlink Direct to Cell уже подключились более 3 миллионов абонентов. От старта услуги в ноябре 2025 года пользователи отправили более 1,2 миллиона SMS.

По данным компании, спутниковая связь особенно востребованным оказался в южных и восточных регионах Украины. Технологией активнее всего пользуются в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Днепре. Именно там зафиксировали наибольшее количество подключений и сообщений.

Услуга базируется на технологии Starlink Direct to Cell. Она позволяет отправлять SMS непосредственно через спутник, и даже в местах без мобильного покрытия. Сейчас технология работает для абонентов «Киевстар» без каких-либо доплат в рамках действующих тарифов.

"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
Инструкция от Минцифры

Starlink Direct to Cell доступен для теста для владельцев Android и пользователей iPhone. Смартфоны с iOS 26.2 или более поздней версией автоматически находят сеть «Kyivstar | SpaceX» и подключаются к ней, если обычная мобильная связь исчезает.

«Широкое внедрение спутниковой связи Starlink Direct to Cell подтверждает наши стратегические инвестиции в технологию Starlink, чтобы обеспечить связь непосредственно для жителей Украины», — сказал генеральный директор компании Александр Комаров.

Сейчас через спутник можно отправлять только SMS. Передачу данных обещают добавить позже. Для работы сервиса нужно открытое пространство и прямая видимость неба. Запуск Starlink Direct to Cell стал частью более широкой стратегии «Киевстар» по развитию связи в Украине. Компания вместе с VEON планирует инвестировать $1 млрд в период с 2023 по 2027 год в телеком-инфраструктуру, технологии и цифровые сервисы.

Источник: «Киевстар»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Starlink приготовиться: Amazon запустила "самую быструю в мире" антенну для спутникового интернета на 1 Гбит/с
Все "Пункты несокрушимости" получат xPON или Starlink, — постановление правительства
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Киевстар запустил спутниковую связь Starlink по всей Украине
Илон Маск был прав? К 2030 году ЦОД на орбите будут выгоднее, чем наземные
На российском дроне "Молния-2Р" нашли лицензионную Windows 11 и Starlink, — ГУР МО
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6
"Украинская альтернатива Starlink": UASAT глазами Сергея "Флеша" Бескрестнова
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить