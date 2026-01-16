"Киевстар" подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница

«Киевстар» сообщил, что к спутниковому сервису Starlink Direct to Cell уже подключились более 3 миллионов абонентов. От старта услуги в ноябре 2025 года пользователи отправили более 1,2 миллиона SMS.

По данным компании, спутниковая связь особенно востребованным оказался в южных и восточных регионах Украины. Технологией активнее всего пользуются в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Днепре. Именно там зафиксировали наибольшее количество подключений и сообщений.

Услуга базируется на технологии Starlink Direct to Cell. Она позволяет отправлять SMS непосредственно через спутник, и даже в местах без мобильного покрытия. Сейчас технология работает для абонентов «Киевстар» без каких-либо доплат в рамках действующих тарифов.

Starlink Direct to Cell доступен для теста для владельцев Android и пользователей iPhone. Смартфоны с iOS 26.2 или более поздней версией автоматически находят сеть «Kyivstar | SpaceX» и подключаются к ней, если обычная мобильная связь исчезает.

«Широкое внедрение спутниковой связи Starlink Direct to Cell подтверждает наши стратегические инвестиции в технологию Starlink, чтобы обеспечить связь непосредственно для жителей Украины», — сказал генеральный директор компании Александр Комаров.

Сейчас через спутник можно отправлять только SMS. Передачу данных обещают добавить позже. Для работы сервиса нужно открытое пространство и прямая видимость неба. Запуск Starlink Direct to Cell стал частью более широкой стратегии «Киевстар» по развитию связи в Украине. Компания вместе с VEON планирует инвестировать $1 млрд в период с 2023 по 2027 год в телеком-инфраструктуру, технологии и цифровые сервисы.

Источник: «Киевстар»