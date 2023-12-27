Китай запустил спутники Beidou и приземлил ускоритель ракеты прямо на жилые дома

Обошлось без пострадавших, однако газ, который вышел из бустера, может причинить серьезный вред здоровью.

Long March 3B с разгонной ступенью Yuanzheng-1 стартовала с центра запуска спутников Сичан 26 декабря, успешно доставив два спутника Beidou на среднюю околоземную орбиту (MEO). В то же время пара боковых ускорителей приземлилась прямо на населенные пункты в регионе Гуанси, судя по видео опубликованным в соцсетях.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW — Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023

And someone’s house got a dose of sky-delivered hypergols https://t.co/owyNJEm70l pic.twitter.com/XsaNz42bvQ — Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023

На одном из роликов видно, как бустер падает в лесу и взрывается, а на другом — обломки приземляются рядом с жилым домом. На видео можно заметить красновато-коричневый дым, указывающий на присутствие тетраоксида азота, а также желтоватый газ — вероятно, результат смешивания несимметричного диметилгидразина с воздухом. Оба представляют серьезную опасность для здоровья.

Это лишь очередной из многих случаев падения ускорителей ракет на дома при запуске спутников Beidou. В 2019 году бустер приземлился в сельское построение.

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Первые три пусковые площадки Китая были созданы в холодную войну в местах в глубине страны, чтобы обеспечить определенную защиту на фоне напряженности в отношениях с США и Советским Союзом. В то же время сейчас это приводит к тому, что ускорители падают на землю, а не в океан, как в случае с европейскими и американскими запусками.

Районы, которые находятся под угрозой из-за падения обломков, предварительно должны уведомлять об эвакуации. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация — главный космический подрядчик страны и производитель ракет Long March — пытается ограничить падение с помощью решеток или парашютов. Однако непонятно, использовались ли эти средства во время нынешней миссии.

Beidou — это китайская глобальная навигационная спутниковая система (GNSS), ныне имеющая 36 активных спутников.

Этот запуск стал 65-м для Китая в 2023 году — на один больше, чем в прошлом.

Источник: Space News