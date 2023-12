Китай запустил спутники Beidou и приземлил ускоритель ракеты прямо на жилые дома

Обошлось без пострадавших, однако газ, который вышел из бустера, может причинить серьезный вред здоровью.

Long March 3B с разгонной ступенью Yuanzheng-1 стартовала с центра запуска спутников Сичан 26 декабря, успешно доставив два спутника Beidou на среднюю околоземную орбиту (MEO). В то же время пара боковых ускорителей приземлилась прямо на населенные пункты в регионе Гуанси, судя по видео опубликованным в соцсетях.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023