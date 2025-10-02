Китайская Anker платит за видео краж с камер Eufy — реальные и инсценированные

Китайская Anker, которая делает камеры наблюдения под брендом Eufy, вляпалась в довольно странную историю. Компания начала платить людям за видео краж — и не только настоящих.

Производитель, более известен по хорошим наушникам и мощными зарядными стациями, не скрывал намерений. Прямо на официальном сайте он написал, что готов приобрести полностью инсценированные ролики. Компания хотела больше подобных видео для обучения собственного ИИ, который должен был бы лучше узнавать преступников. Они даже подсказали, как заработать больше средств.

«Вы можете сделать это быстро. Некоторые действия попадают в объектив обеих камер одновременно, что делает процесс простым и эффективным. Если дополнительно инсценируете кражу из машины, можете заработать $80», — пишет Anker, добавляя, что обычные видео стоили $2.

Должны разочаровать тех, кто уже нарисовал себе «золотые горы». Кампания длилась с 18 декабря 2024-го по 25 февраля 2025 года. В течение того времени присоединиться мог любой желающий: надо было только загрузить видео через Google-форму и указать свой PayPal.

Anker намеревалась собрать по 20 тысяч видео с различными кражами. По меньшей мере сотня людей публично призналась, что приняла участие. А вот количество участников за кадром остается неизвестным. Компания отказалась рассказывать, сколько роллов удалось получить и сколько денег выплачено.

Производитель уверяет, что все эти постановки используют исключительно для обучения алгоритмов и ни для чего другого. Несмотря на официальные заявления, инициатива вызвала кучу вопросов о конфиденциальности и безопасности. И не безосновательно — недавно приложение Neon, которое тоже платил пользователям за данные звонков, оказался дырой в безопасности. Там через баг можно было получить чужую информацию.

После окончания кампании Anker не остановилась. В приложении Eufy появилась «Программа видеопожертвований». Пользователям предлагают делиться записями в обмен на подарочные карты, «медали» или даже новые камеры. Компания пошла дальше — она создала «Стену почета». В приложении уже видно пользователя, который загрузил более 201 тысячи видео. Этот человек точно имеет много свободного времени и желание получить бесплатные «плюшки».

Если вы думаете на этом все, то вы ошибаетесь. В дальнейшем будет еще более противоречивая инициатива — компания собирает видео с детских мониторов. К счастью для безопасности малышей, на этот раз никакого вознаграждения уже не предлагают. Зачем эти данные нужны и как именно их используют — Eufy не объясняет.

Это не первая история, которая ставит под сомнение отношение Anker к безопасности данных. Например, подобный скандал произошел в 2023 году. Тогда записи с камер наблюдения, которые компания рекламировала как со сквозным шифрованием, на самом деле таковыми не были при просмотре через сайт. После огласки Anker признала проблему и пообещала все исправить.

Источник: TechCrunch