В App Store завирусилось приложение Neon, которое обещает "тысячи долларов в год" за запись ваших звонков для ИИ

В топах App Store появился чудаковатый новичок — приложение Neon Mobile, которое платит пользователям за их телефонные звонки. Но триумф длился не долго.

Разработчики подавали замысел просто: даешь приложению разрешение записывать свою сторону разговора — и получаешь за это деньги, которые потом компания зарабатывает на продаже данных для обучения ИИ. Каждую минуту звонка капало 30 центов, если оба пользователя в Neon. Или 15 центов, если другой абонент не пользуется ноу-хау. В день можно было заработать до $30. Хотя подобная практика звучит сомнительно, Neon взлетел буквально за несколько дней и даже на короткое время обогнал Meta Threads в рейтингах.

Еще 18 сентября у Neon было всего 299 загрузок, а уже через неделю — более 81 000. В ночь на среду приложение прыгнуло с 79-го на 6-е место среди бесплатных приложений в США всего за 3 часа. После оно откатилось до 14-го места в целом и 3-го среди соцсетей, уступив WhatsApp.

Сюжет «Черного зеркала» долго не продержался — триумф оборвали заявления о серьезной дыре в безопасности. Компания говорила, что удаляет личную информацию из записей и продает «анонимные данные надежным технологическим компаниям». Как вы понимаете, красивые слова были далеки от реальности. Из-за уязвимости любой мог получить доступ к номерам телефонов, записям звонков и транскриптам других пользователей. Журналисты даже смогли открыть публичные ссылки на сырые аудиофайлы и тексты разговоров.

«Слитые» записи разговоров с Neon в App Store

После этого Neon немедленно выключили, а его рейтинг упал до 2.5 звезд. 31-летний выпускник Стэнфорда и основатель сервиса Алекс Киам говорит, что сервис не вернется в свободный доступ, пока команда не решит проблемы с безопасностью и не проведет полный аудит безопасности. Кстати, над стартапом работали всего четыре человека.

Низкий рейтинг Neon в App Store

Основатель говорит, что Neon не продавал никаких данных. А вот вопрос законности записей остается сложным: в разных штатах США требуется согласие одной или обеих сторон на запись. Однако факт остается фактом: люди хотели заработать легкие деньги, но наткнулись на проблемы с безопасностью. Громкие запуски не гарантия, что стартап будет безопасным. Тут вспомнился другой «безопасный» мессенджер Bitchat от создателя Twitter, который так и не прошел ни одной проверки безопасности.

Источник: Business Insider / TechCrunch

