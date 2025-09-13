Новости Устройства 13.09.2025 comment views icon

AirPods Pro 3, подвинься: Anker AeroFit 2 AI Assistant с ИИ и переводом стартуют в Европе

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

AirPods Pro 3, посунься: Anker AeroFit 2 AI Assistant з ШІ та перекладом стартують в Європі

На днях Apple заявила, что функция «живого перевода» в AirPods не будет работать для пользователей в ЕС. Правила Евросоюза требуют, чтобы сервисы были максимально прозрачны и безопасны для пользователей. Регуляторы могут потребовать от Apple доказать, что Live Translation соответствует этим требованиям. Но сама компания из Купертино даже не собирается что-то доказывать и просто деактивировала эту функцию для пользователей из Старого Света. Однако свято место пусто не бывает, и там, где не «не смогла» Apple, собственные беспроводные наушники с ИИ-переводом мгновенно предложила Anker.

Итак, Anker представила новые беспроводные наушники soundcore AeroFit 2 AI Assistant, которые уже появились у европейских онлайн-ритейлеров. Это обновленная версия AeroFit 2, вышедшей в 2024 году. Внешне они сохранили дизайн предшественника, но получили расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта.

В магазине Amazon в ряде европейских стран указано, что soundcore AeroFit 2 AI Assistant поддерживают голосовые команды для управления громкостью и другими параметрами без рук. Встроенный ассистент может отвечать на вопросы и выполнять поиск в реальном времени. Кроме того, сохранена одна из самых интересных возможностей предыдущей модели — живой перевод голоса. Наушники способны работать со 100 языками: они захватывают голос пользователя, а приложение мгновенно воспроизводит перевод, или же наоборот — превращает иностранный язык на понятный владельцу.

AirPods Pro 3, посунься: Anker AeroFit 2 AI Assistant з ШІ та перекладом стартують в Європі
Наушники Anker AeroFit 2 AI Assistant

С точки зрения аппаратной части модель получила регулируемые заушные крепления для удобной посадки, а также 20×11,5 мм овальную диафрагму с технологией Bass Turbo для более мощного звучания низких частот. Есть поддержка Hi-Res Audio и кодеков LDAC, что обеспечивает качественную передачу музыки даже в беспроводном формате.

Продажи Anker soundcore AeroFit 2 AI Assistant в Европе стартуют 15 сентября. Новинка уже доступна для предварительного преломления в зеленом цвете в таких странах, как Испания и Германия, по цене €149,99.

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple iPhone Air и AirPods Pro 3: аудиосюрпризы, о которых стоит знать
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Intel переименовала старый Core i5-10400 в "новый" Core i5 110
ТОП 10 экранизаций Стивена Кинга
Apple обнародовала цены ремонта iPhone 17: стекло за $159 и "другое" за $799
Когда кресло действительно горит: модер создал кабину пилота для авиасимуляторов с рабочими двигателями и пушками
Рецензия на сериал "Девушка моего сына" / The Girlfriend
Аквариум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимизирован для доступа воздуха и размещения компонентов
Epic Games раздает топовый киберпанк-слэшер Ghostrunner 2
Сейчас у Ethereum — один из самых сильных циклов за всю свою историю
Сиквел мультфильма "Братья Супер Марио" получил первый тизер и дату выхода
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить