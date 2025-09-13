AirPods Pro 3, подвинься: Anker AeroFit 2 AI Assistant с ИИ и переводом стартуют в Европе

На днях Apple заявила, что функция «живого перевода» в AirPods не будет работать для пользователей в ЕС. Правила Евросоюза требуют, чтобы сервисы были максимально прозрачны и безопасны для пользователей. Регуляторы могут потребовать от Apple доказать, что Live Translation соответствует этим требованиям. Но сама компания из Купертино даже не собирается что-то доказывать и просто деактивировала эту функцию для пользователей из Старого Света. Однако свято место пусто не бывает, и там, где не «не смогла» Apple, собственные беспроводные наушники с ИИ-переводом мгновенно предложила Anker.

Итак, Anker представила новые беспроводные наушники soundcore AeroFit 2 AI Assistant, которые уже появились у европейских онлайн-ритейлеров. Это обновленная версия AeroFit 2, вышедшей в 2024 году. Внешне они сохранили дизайн предшественника, но получили расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта.

В магазине Amazon в ряде европейских стран указано, что soundcore AeroFit 2 AI Assistant поддерживают голосовые команды для управления громкостью и другими параметрами без рук. Встроенный ассистент может отвечать на вопросы и выполнять поиск в реальном времени. Кроме того, сохранена одна из самых интересных возможностей предыдущей модели — живой перевод голоса. Наушники способны работать со 100 языками: они захватывают голос пользователя, а приложение мгновенно воспроизводит перевод, или же наоборот — превращает иностранный язык на понятный владельцу.

С точки зрения аппаратной части модель получила регулируемые заушные крепления для удобной посадки, а также 20×11,5 мм овальную диафрагму с технологией Bass Turbo для более мощного звучания низких частот. Есть поддержка Hi-Res Audio и кодеков LDAC, что обеспечивает качественную передачу музыки даже в беспроводном формате.

Продажи Anker soundcore AeroFit 2 AI Assistant в Европе стартуют 15 сентября. Новинка уже доступна для предварительного преломления в зеленом цвете в таких странах, как Испания и Германия, по цене €149,99.

Источник: notebookcheck