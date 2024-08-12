Китайский робот-пуля со световым приводом может изменить правила игры в баллистике

Группа исследователей под руководством китайских ученых разработала систему запуска миниатюрных роботов, приводимую в действие светом. Это изобретение может революционизировать баллистику и аэрокосмическую отрасль.

Разработчики вдохновились механизмом разбрызгивания семян бешеного огурца (Ecballium elaterium). Они создали гидрогелевое устройство запуска, которое использует быстрое испарение жидкости, вызванное фототермической реакцией встроенной графеновой суспензии.

Исследователи утверждают, что их изобретение способно высвобождать энергию всего за 0,3 миллисекунды. Эта особенность позволяет роботу стартовать с любой поверхности, включая листья, кору деревьев и вязкие жидкости.

Миниатюрное дискообразное устройство имеет диаметр всего 7 мм и толщину 3 мм, но способно подпрыгивать вертикально на высоту более 1,93 метра. Это в 643 раза превышает собственный размер робота.

Ученые продемонстрировали потенциальное применение своего изобретения, создав «умные семена». Они прикрепили к гидрогелевой матрице семя и радиочастотную метку (RFID). После запуска в специальное «умное» поле сенсоры считывают RFID-метку, определяя тип семян и предоставляя инструкции по уходу.

Исследователи считают, что их изобретение может найти применение в различных отраслях. В частности, его можно использовать для создания медицинских роботов, способных проникать глубоко в ткани, или для разработки систем «умного» высева в сельском хозяйстве. Кроме того, благодаря своей способности быстро ускоряться и мягкой структуре, этот робот имеет потенциал использования как своеобразная «мягкая пуля».

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Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature. Ученые подчеркивают, что их стратегия усиления мощности закладывает основу для пропульсивного движения, что расширяет возможности миниатюрных мягких роботизированных систем.

Источник: Interestingengineering

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