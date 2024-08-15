Легендарная Diablo теперь доступна в браузере — почувствуйте ностальгию

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Оригинальная версия культовой игры Diablo, выпущенная в 1996 году, теперь полностью доступна для игры в интернет-браузере, сохраняя свою неповторимую атмосферу.

Энтузиасты из команды devilution и разработчик GalaXyHaXz воссоздали исходный код игры Diablo, что позволило запустить ее в браузере. Игроки могут насладиться классикой, перейдя по ссылке и выбрав между импортом имеющегося файла сохранения или бесплатной пробной версией.

Хотя Diablo 2 считают лучшей игрой по многим показателям, особенно после выхода Diablo 2 Resurrected, атмосфера первой части остается непревзойденной. Прогулки лунным Тристрамом под аккомпанемент гитарных арпеджио создают уникальное ощущение, которое запоминается надолго.

Возможность играть в Diablo на слабом рабочем ноутбуке через браузер кажется сюрреалистичной, особенно тем, кто помнит, как в 1996 году для запуска игры нужен был мощный компьютер. Для тех, кто никогда не играл в оригинальную Diablo, это отличная возможность познакомиться с классикой жанра. А ветераны смогут окунуться в ностальгию и вновь ощутить атмосферу, которая сделала эту игру легендарной.

Blizzard North выпустила Diablo в 1996 году, совершив революцию в жанре action-RPG. Игра погрузила игроков в мрачный мир Санктуария, где храбрые герои сражаются с полчищами демонов в подземельях. Благодаря атмосферной графике, увлекательному геймплею и системе случайной генерации предметов, Diablo быстро завоевала сердца игроков. Установив новые стандарты в жанре, она повлияла на развитие многих будущих игр и положила начало культовой серии, которая до сих пор продолжает восхищать геймеров по всему миру.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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