Руководитель Diablo Род Фергюссон про экранизацию игры: «Это может сработать»

На фоне успеха сериала Fallout люди чаще задумываются об экранизации других игр. Дженифер Янг с сайта Windows Central спросила у Рода Фергюссона, руководителя франшизы Diablo, можно ли сделать игру успешным сериалом на Netflix или Amazon Prime. Он ответил утвердительно, и даже с энтузиазмом, однако, вероятно, конкретных планов у Blizzard нет.

«Да, я определенно думаю, что это может сработать. Одна из вещей, которые мне очень понравились в Diablo как IP, это то, что у него очень связанные темы, потому что это Высокие небеса против Пылающего ада, идея Добра против Зла. Я бы хотел, чтобы мне было что сказать вам сегодня. Но пока это только идея. Вы спрашиваете, думаю ли я, что это сработает? Безусловно, да. Одна из вещей, которые меня заинтересовали, это аниме Cyberpunk [2077], которое заставило меня вернуться к Cyberpunk. В последнее время было много отличных шоу», — говорит Род Фергюссон.

Слухи об экранизации Diablo появились еще в 2018 году, с намека на YouTube Бренди Кэмелтогдашнего менеджера сообщества игры. Она говорила, что Blizzard разрабатывает несколько медиапроектов вокруг Diablo. Это было еще до того, как стало известно о Diablo 2: Resurected, Diablo Immortal и Diablo 4. Вскоре это подтвердил Энди Косби, автор перезапуска Хеллбоя, однако впоследствии твит был удален.

«Похоже, я могу подтвердить, что действительно веду последние переговоры о написании и демонстрации нового мультсериала Diablo для Activision и Netflix. Это очень интересно, и я надеюсь, что все получится».

Это были последние данные об экранизации. Как можно видеть сейчас, тогда проект не стартовал.