Легендарный Чак Норрис умер на 87-м году жизни

Чак Норрис — известный мастер боевых искусств и актер фильмов «Сила дельты», «Пропавший без вести», «Вторжение в США», «Путь дракона», «Уокер — техасский рейнджер» и многих других культовых картин — умер. Ему было 86 лет.





Об этом пишут Variety и TMZ. Он умер вчера утром на Гавайях. Чак Норрис был госпитализирован в среду или четверг, и это казалось внезапным — источник, который общался с ним в среду, сказал, что он тренировался и был в приподнятом, веселом настроении.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака Норриса вчера утром в четверг. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен семьей и ушел в мире. Он прожил жизнь с верой, с целью и с неизменной преданностью людям, которых любил», —сообщила семья актера.

Норрис наиболее известен своими ролями в боевых и экшн-фильмах 1980-х, а также ролью техасского рейнджера Корделла Уокера в телешоу CBS «Уокер, техасский рейнджер» в 1990-х.

Норрис имел черные пояса в нескольких боевых искусствах, в 1989 году получил звезду на Голливудской аллее славы, а в 2010 году стал настоящим техасским рейнджером. Чак и Брюс Ли в течение многих лет имели близкие отношения — они вместе тренировались в середине 60-х и снялись в фильме «Путь дракона» 1972 года. В последние годы он потерял нескольких близких — в частности, в 2024 году умерла его мать, а в декабре — его первая жена Диана Голечек.





Его видели живым и здоровым лишь несколько дней назад — 10 марта, на свое 86-летие, он опубликовал видео со спарринга на Гавайях со словами: «Я не старею — я прокачиваюсь». Несмотря на то что он давно не снимался, Чак оставался актуальным в социальных сетях, где поклонники до сих пор распространяют множество мемов о его легендарной крутости.

Родившийся в Оклахоме в 1940 году, Норрис начинал как застенчивый парень, который, по собственным словам, «никогда ни в чем не преуспевал в школе». Он проходил службу в ВВС США с 1958 по 1962 год. Именно там начинался его путь к славе: во время службы на авиабазе Осан в Южной Корее он начал изучать боевые искусства. По возвращении домой он открыл более 30 каратистских школ, а среди его учеников были Присцилла Пресли и Стив МакКуин — именно последний и посоветовал ему попробовать себя в актерстве.

В мире боевых искусств Норрис достиг высот, недоступных ни одному другому выходцу с Запада: в 1997 году он стал первым человеком в Западном полушарии, получившим черный пояс 8-го дана по тхэквондо. Кроме того, он является обладателем 10-го дана по Тан Су До и основателем собственной системы единоборств — сперва известной как Чун Кук До, а с 2015 года переименованной в «Систему Чака Норриса». За свою боевую карьеру он одержал победу в 65 поединках из 70, а среди побежденных соперников — будущие чемпионы мира.

За свою жизнь он был женат дважды. Имел пятерых детей, среди которых актер Майк Норрис и гонщик NASCAR Эрик Норрис.

В 2005 году Норрис неожиданно обрел новых поклонников в интернете — благодаря меметическим «фактам», высмеивающим его легендарную непобедимость. Своим любимым «фактом» он сам называл следующий:

«Они хотели добавить его лицо к горе Рашмор, но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды».

Феномен приобрел такие масштабы, что породил шесть книг-бестселлеров, две видеоигры и множество рекламных кампаний — Норрис даже процитировал один из «фактов» непосредственно в фильме «Неудержимые 2», в котором снимался вместе с Брюсом Уиллисом.

Вне экрана Норрис был не менее неутомимым. В 1990 году он основал организацию Kickstart Kids, призванную развивать самоуважение и целеустремленность у детей из групп риска через обучение боевым искусствам — чтобы увести их от уличных банд и наркотиков. С годами программа охватила тысячи подростков по всему Техасу.

Параллельно он жертвовал средства на поддержку ветеранов, детей с неизлечимыми болезнями и экологические фонды — часть доходов от собственного ранчо в Навасоте он направлял именно туда. Среди организаций, которым он помогал, — Funds for Kids, Национальный салют госпитализированным ветеранам и фонд Make-A-Wish.

Источник: TMZ