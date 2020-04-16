Lenovo займется выпуском игровых материнских плат под брендом Legion

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Компания Lenovo, вероятно, планирует присоединиться к ASUS, MSI, ASRock и некоторым другим производителям на рынке игровых материнских плат. Свои продукты на этом рынке она будет продвигать под брендом Legion, который уже используется для линейки игровых ноутбуков компании.

В социальную сеть Weibo просочились изображения двух материнских плат Lenovo Legion в нестандартном форм-факторе, оснащённые чипсетами Intel серии 300 и 400. Они предназначены для совместного использования с процессорами Coffee Lake текущего поколения и Comet Lake-S следующего поколения, соответственно.

Несмотря на наличие бренда Legion, предполагается, что такие материнские платы будут использоваться только OEM-производителями. К такому выводу можно прийти из-за их нестандартного форм-фактора устройств и отсутствия некоторых функций. Судя по всему, устройства оснащены 8 +2-фазными системами питания, радиаторами системы питания, двумя разъёмами M.2 для накопителей, четырьмя слотами DIMM для установки ОЗУ, модулями Wi-Fi. Материнские платы имеют только один PCI-e 16x для установки дискретной видеокарты и минимальный набор интерфейсов ввода-вывода.

Пока нет сведений о том, когда материнские платы Lenovo Legion поступят на рынок и в составе каких продуктов.

Источник: techpowerup