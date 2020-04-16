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Lenovo займется выпуском игровых материнских плат под брендом Legion

Lenovo займется выпуском игровых материнских плат под брендом Legion

Lenovo займется выпуском игровых материнских плат под брендом Legion


Компания Lenovo, вероятно, планирует присоединиться к ASUS, MSI, ASRock и некоторым другим производителям на рынке игровых материнских плат. Свои продукты на этом рынке она будет продвигать под брендом Legion, который уже используется для линейки игровых ноутбуков компании.

Lenovo может выйти на рынок материнских плат со своим игровым брендом Legion

В социальную сеть Weibo просочились изображения двух материнских плат Lenovo Legion в нестандартном форм-факторе, оснащённые чипсетами Intel серии 300 и 400. Они предназначены для совместного использования с процессорами Coffee Lake текущего поколения и Comet Lake-S следующего поколения, соответственно.

Lenovo может выйти на рынок материнских плат со своим игровым брендом Legion

Несмотря на наличие бренда Legion, предполагается, что такие материнские платы будут использоваться только OEM-производителями. К такому выводу можно прийти из-за их нестандартного форм-фактора устройств и отсутствия некоторых функций. Судя по всему, устройства оснащены 8 +2-фазными системами питания, радиаторами системы питания, двумя разъёмами M.2 для накопителей, четырьмя слотами DIMM для установки ОЗУ, модулями Wi-Fi. Материнские платы имеют только один PCI-e 16x для установки дискретной видеокарты и минимальный набор интерфейсов ввода-вывода.

Пока нет сведений о том, когда материнские платы Lenovo Legion поступят на рынок и в составе каких продуктов.

Источник: techpowerup

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