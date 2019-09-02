Volocopter испытала аэротакси 2X в рамках проекта U-space

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Компания Volocopter провела летные испытания аэротакси 2X в аэропорту Хельсинки. Цель испытаний заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что аппарат может быть интегрирован в систему организации воздушного движения, как и другие летающие транспортные средства.

Как сообщается, в ходе тестов мультикоптер, будучи интегрированным в систему организации воздушного движения пилотируемых (ATM) и беспилотных (UTM) аппаратов, совершил несколько коротких полетов под управлением пилота в кабине, а также в беспилотном режиме.

В результате Volocopter продемонстрировала совместимость ее аэротакси с UTM-системами компаний AirMap, Altitude Angel и Unifly. Испытания проходили в рамках проекта по разработке единой европейской диспетчерской системы для беспилотных летательных аппаратов U-space.

Напоследок отметим, что следующие публичные испытания аэротакси Volocopter проведет 14 сентября в немецком Штутгарте. Кроме того, до конца года предприятия представит общественности первый готовый VoloPort — площадку для летающих такси.

Источник: N+1