LG анонсировала три монитора с сертификацией DisplayHDR 600

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Компания LG подготовила к выпуску три новых компьютерных монитора с сертификацией DisplayHDR 600. Они обеспечивают максимальную яркость изображения 600 нит и сохраняют при этом возможность вывода контента с расширенным динамическим диапазоном.

Модель LG 34WK95U представляет собой 34-дюймовый монитор с ультра широким 5K дисплеем, он поддерживает разрешение 5120×2160 точек. Это устройство предназначено для пользователей, осуществляющих редактирование видео или требующих большое рабочее пространство, но не желающих устанавливать конфигурацию из нескольких мониторов. В новинке реализованы три порта Thunderbolt 3, позволяющие одновременно передавать данные, энергию и видео в разрешении 5K с частотой 60 Гц при помощи одного кабеля.

32-дюймовая версия LG 32UK950 поддерживает немного меньшее разрешение – 4K. Зато в данном случае применяется технология Nano IPS, которая подразумевает использование микроскопических элементов в LED подсветке для поглощения света избыточно длинными волнами. Устройство обеспечивает более точную и глубокую передачу цветов и способно воспроизводить 98% цветового пространства DCI-P3. Эта модель содержит интерфейсы Thunderbolt 3 и поддерживает 4K daisy chaining, что позволяет подключать к нему дополнительный монитор.

Модель LG 34GK950G является игровым монитором. Устройство содержит 34-дюймовую панель на базе технологии Nano IPS и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync.

Информация о цене и сроках начала продаж новых мониторов LG пока не сообщается.

Источник: Engadget