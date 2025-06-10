SDC представила первый OLED-монитор с частотой 720 Гц

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Компания Super Display Company (SDC) представила игровой OLED-дисплей Flash-Speed 540-Meta с экстремальной частотой обновления 720 Гц.

Монитор создан на базе OLED-панели LG Display 4-го поколения с поддержкой технологии Primary RGB Tandem. Он получил диагональ 26,5″, разрешение 2560×1440 и обещает наилучшую четкость движений со временем отклика 0,03 мс.

В обычном состоянии монитор работает с частотой 540 Гц, специальный режим с 720 Гц предназначен для киберспортивных соревнований. Пиковая яркость составляет 1500 нит (335 нит полноэкранная), цветовой охват составляет 99,5% DCI-P3, в наличии сертификат HDR TB 500. Монитор имеет исключительную статическую контрастность 1,5 млн : 1. Антибликовое покрытие на экране отражает лучи света с коэффициентом всего 2%. А вот видеовходы не самые новые: в наличии только DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Пользователи в интернете отмечают, что для работы с разрешением 1440p при 720 Гц может потребоваться сжатие DSC или тщательно оптимизированные тайминги. Практичность такой высокой частоты обновления может быть сомнительной, поскольку многие поклонники OLED-мониторов отмечают, что достичь 720 кадров/с при разрешении 1440p в современных играх будет практически невозможно, кроме легких киберспортивных. Это все еще нишевый продукт, который в первую очередь заинтересовать киберспортивную аудиторию в Китае и Японии (монитор продается только там).

Ожидается, что цена SDC Flash-Speed 540-Meta будет составлять около 150 тыс. иен, или примерно $1000. Кстати, еще год назад более дешевые жидкокристаллические мониторы достигли частоты 1000 Гц.

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Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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