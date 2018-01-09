LG добавила в свои телевизоры Google Assistant, Alexa и собственную платформу ИИ ThinQ

Компания LG привезла на выставку CES 2018 большое количество новых телевизоров. Так как вместить подробную информацию о каждой модели возможности нет, остановимся вкратце на наиболее интересных новшествах.

Линейка Signature включает очень тонике решения, которые можно разместить на стене «почти как обои», а под экраном телевизора предлагается устанавливать звуковую панель. Помимо оригинального дизайна, в этих устройствах реализован и ряд интересных технических решений: полностью обновлённый процессор обработки изображения и встроенная платформа искусственного интеллекта ThinQ. Более того, ИИ теперь является частью бренда всего модельного ряда телевизоров 2018 года. В последних моделях 4K OLED и Super UHD LCD телевизоров компании LG реализована поддержка виртуальных ассистентов Google Assistant и Amazon Alexa (последний только в некоторых странах).

Ещё одним новшеством телевизоров LG 2018 года стала поддержка высокой частоты обновления (HFR) – до 120 Гц. Хотя в самих устройствах отсутствует интерфейс HDMI 2.1, необходимый для передачи сигнала с такой частотой. Пользователям остаётся надеяться лишь на потоковые сервисы, но у Netflix или Prime Video пока что не так уж и много контента с частотой 120 Гц.

Новый процессор обработки изображения Alpha 9 применяется в топовых версиях телевизоров. Он обеспечивает более точною цветопередачу и илучшенный рендеринг изображения. Также в чипе реализованы функции четырехступенчатого шумоподавления и устранения полос.

Все телевизоры LG модельного ряда 2018 года поддерживают широкий перечень форматов отображения контента с расширенным динамическим диапазоном, включая Vision, HDR10, Advanced HDR, Hybrid Log Gamma (HLG), HLG Pro и HDR10 Pro. В OLED и LCD моделях также реализована поддержка аудио Dolby Atmos.

В качестве программной платформы применяется WebOS. Благодаря внедрению платформы ThinQ пользователи могут управлять телевизорами при помощи «сотен» голосовых команд. При этом, чтобы обеспечить приватность пользователей, микрофоны в пульте ДУ или телевизорах не активны постоянно. Для голосового управления нужно зажать кнопку па пульте. Многие частые запросы (прогноз погоды, результаты спортивных состязаний и т.д.) обрабатываются при помощи Google Assistant. Этот же помощник используется и для управления устройствами умного дома.

Источник: The Verge