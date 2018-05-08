LG готовит к выпуску новые умные часы на базе Wear OS, возможно появление гибрида с кварцевыми часами

Судя по документам Федеральной комиссии по связи США, в скором времени компания LG намерена вывести на рынок свои новые умные часы, работающие под управлением Wear OS. Напомним, Wear OS – это переименованная Android Wear.

Новые умные часы LG, вероятно, используют некоторые оригинальные функции. Во-первых, в них не используется стандартный интерфейс Android Wear. Обычный вертикальный список приложений был заменён круговой каруселью, когда название выбранного приложения выводится в центральной верхней части экрана. В этой модели нет модуля сотовой связи. Можно предположить, что новинка станет преемником Watch Style.

Отметим, в апреле циркулировали слухи, что LG планирует выпустить уникальные гибридные часы Watch Timepiece, которые объединяют устройство на базе Wear OS (включая 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 360×360 точек) и кварцевые часы. Таким образом, даже когда сядет батарея умных часов, обычные кварцевые часы продолжат работать ещё около 100 часов. А обычные стрелки часов смогут выполнять и другие функции, такие как компас и секундомер. Это может объяснять необычный вид приложений.

Те же слухи уверяли, что гибридные часы Watch Timepiece выполнены в корпусе из нержавеющей стали. А дополнительная версия Watch Timepiece+, якобы, оснащена металлическим браслетом, а не стандартным силиконовым ремешком. Но функциональные возможности устройства нельзя было назвать выдающимися. У Watch Timepiece нет модулей GPS или NFC, а основные компоненты (процессор Snapdragon Wear 2100 и хранилище ёмкостью 4 ГБ) остаются неизменными с 2016 года. Самое большое улучшение – использование 768 МБ ОЗУ.

Точные сроки выпуска новых умных часов LG пока не сообщаются. Ранее предполагалось, что модель Watch Timepiece появится примерно к июню. Появление устройства в распоряжении Федеральной комиссии по связи США накануне конференции для разработчиков Google I/O может свидетельствовать о том, что анонс новинки может состояться во время этого мероприятия.

Источник: Engadget