LG накануне CES 2024 анонсировала самый быстрый игровой OLED-монитор — 480 Гц

LG Display объявила об успешной разработке 27-дюймового QHD Gaming OLED-дисплея с частотой обновления 480 Гц, самый быстрый в индустрии и готовит официальную демонстрацию на выставке CES 2024.

Новинка LG Display использует уникальную OLED-технологию компании, которая позволяет каждому пикселю излучать свет независимо без подсветки, обеспечивая беспрецедентную частоту обновления 480 Гц по разрешению QHD (2,560×1,440) и самое быстрое время отклика (0,03 мс) среди всех панелей на современном рынке.

Частота обновления 480 Гц означает способность дисплея генерировать 480 изображений в секунду. Высокая частота обновления считается важнейшим элементом игровых мониторов, поскольку она делает игровой процесс более плавным и четким даже во время быстрых переходов.

Игровые OLED-дисплеи LG Display предлагают улучшенное качество изображения благодаря технологии META, содержащей «микролинзовый массив» (MLA), которая максимизирует излучение органического света из OLED-панели и минимизирует внешние световые блики во время темных сцен. OLED-дисплеи компании излучают самый низкий уровень синего света в индустрии и примерно вдвое меньше, чем LCD-дисплеи премиум-класса. Такое уменьшение синего света не только минимизирует усталость глаз, но и устраняет мерцание, обеспечивая геймерам более комфортные и приятные игровые сессии.

LG Display планирует запустить 27-дюймовый QHD Gaming OLED-дисплей с частотой обновления 480 Гц в течение первой половины года. Тем временем компания представит полную линейку игровых OLED-дисплеев размером 27, 31,5, 34, 39 и 45 дюймов на выставке CES 2024 года.