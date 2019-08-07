LG намекает на скорый выпуск устройства с тремя дисплеями, его покажут на IFA 2019 в начале сентября





Компания LG показала короткий тизерный ролик, который намекает на скорую презентацию смартфона, содержащего сразу три дисплея. Как ожидается, это устройство будет представлено во время проведения выставки IFA 2019 в Берлине в следующем месяце.

20-секундный трейлер демонстрирует игровой процесс на смартфоне. Затем раскрывается второй экран, демонстрирующий карту с маршрутом к месту проведения пресс-конференции LG на выставке IFA 2019. Наконец устройство закрывается, показывая третий, меньший по размеру экран, на котором отображаются время и дата презентации LG.

Вероятно, данное устройство не будет оснащаться сгибаемым дисплеем, так как ранее LG отказалась от идеи выпуска подобных продуктов, хотя представила ранее в этом году сворачиваемый телевизор. Скорее всего, вместо одного складного дисплея в таком устройстве будет использоваться два отдельных экрана в блоках соединённых шарниром. Соответственно, дисплей не будет сгибаться, как в случае смартфонов Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

В то же время некоторые ресурсы высказывают предположение, что на самом деле речь здесь идёт не о смартфоне, а об устройстве, являющемся аксессуаром для смартфона, вероятно – для грядущего V60 ThinQ. Хотя также не исключается, что это может быть аксессуар для существующей модели LG V50 ThinQ.

Напомним, пресс-конференция LG запланирована на утро 6 сентября. Тогда мы и узнаем больше подробностей об этом загадочном устройстве с тремя дисплеями.

Источник: The Verge