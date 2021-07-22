LG оновила свою захисну маску мікрофонами та динаміками — продажі стартують в наступному місяці





LG анонсувала оновлену версію своєї високотехнологічної захисної маски LG PuriCare. ЇЇ продажі стартують вже наступного місяця в Таїланді й поступово (після сертифікації місцевими регуляторами) охоплять інші країни.

LG вперше анонсувала «маску майбутнього» LG PuriCare, яка вирізняється змінними фільтрами та активною вентиляцією на виставці IFA2020, а до ринку України виріб дістався лише на початку цього літа.

За словами розробника, нова версія має менший і легший двигун, а також вбудовані мікрофони та динаміки, що підсилюють голос власника. (Відео оригінальної маски демонструє, що вона досить ефективно приглушувала голос). Нова технологія, яку LG називає VoiceON, «автоматично розпізнає, коли користувачі говорять, і підсилює свій голос через вбудований динамік».

Покращена версія захисної маски LG PuriCare важить 94 грами, має вбудовану батарею на 1000 мА*год та заряджається за дві години через USB. LG стверджує, що маску можна не знімаючи носити до восьми годин, не відчуваючи ніякого дискомфорту (так, ми теж маємо сумніви щодо цього твердження).

Цікаво, що LG більше не стверджує, що маска буде захищати від нового коронавірусу, навіть не робить ніяких натяків, хоча це було під час анонсу оригінального продукту. Так, деякі фільтри для очищення повітря вловлюють частинки розміром з вірус, що спричиняє COVID-19, але без ґрунтовних наукових досліджень цього конкретного продукту або більш детальної інформації про фільтри, які він використовує, ми не можемо і не повинні робити висновки щодо його ефективності в цьому відношенні.

Ціна покращеної захисної маски LG PuriCare поки не повідомляється, а ціна оригінальної моделі в українських роздрібних магазинах складає 7000 грн.

Враховуючи сучасні реалії — пандемію, яка триває, та не менш гостру проблему з забрудненням повітря (особливо в великих містах) є всі підстави думати, що попит на подібні продукти буде. Тим часом ми продовжуємо чекати Razer Hazel, яка на додачу до мікрофонів та динаміків має ще світлодіодну підсвітку.