«Маска майбутнього» LG Puricare з’явилася в Україні





В Україні стартували офіційні продажі персонального очисника повітря LG Puricare, що вперше був представлений на виставці IFA2020. Компанія-виробник називає пристрій «маскою майбутнього», через технологічність. Прилад також позиціонується в якості індивідуального очисника повітря в умовах міського смогу, і як засіб для алергіків в період цвітіння деяких рослин.

Система очистки повітря LG Puricare забезпечена двома фільтрам H13 HEPA, які використовуються в продуктах LG для очищення приміщень. Як зазначають в компанії LG, внутрішнє тестування, проведене у травні 2020 року під наглядом TUV Rheinland Korea, показало, що такі фільтри видаляють до 99% бактерій та аллергенів.

В LG також стверджують, що використання подвійних вентиляторів та запатентованого датчика дихання дозволяє легко продувати повітря крізь фільтри при кожному вдиху і видиху користувача. У режимі реального часу датчик автоматично визначає цикл і обсяг дихання, регулюючи роботу тришвидкісних вентиляторів. Щоразу швидкість їх обертання збільшується для комфортного вдиху, і зменшується для зниження опору при видиху.

Живлення вентиляторів відбувається від вбудованого літій-полімерного акумулятора, потужності якого вистачає на 4–8 годин, в залежності від інтенсивності використання. При цьому достатньо всього 2 годин, щоб повністю зарядити розряджену батарею.

LG Puricare має ергономічну форму, завдяки чому щільно прилягає до обличчя і не допускає витоку повітря. Усередині маски знаходиться силіконовий ущільнювач, виконаний з такого ж безпечного матеріалу, який використовується для кисневих респіраторів у клініках. Він не викликає подразнення, алергії і може бути використаний протягом тривалого часу. М’яка силіконова подушка повністю повторює контури обличчя, не пропускаючи повітря в області носа та підборіддя. Додаткову фіксацію забезпечують рухливі петлі, завушні ремінці та подовжувач ремінців, який перерозподіляє вагу приладу.

Забезпечити гігієнічність LG Puricare дозволяє спеціальний кейс UVnano. За даними виробника, він не тільки видаляє до 99% бактерій за 30 хвилин і виконує функцію зарядки, але й підтримує технологію LG ThinQ. З її допомогою можна відстежувати історію користування, статус очищення і термін служби фільтра.