LG покажет на CES 2018 ряд новых акустических систем, включая первую модель с поддержкой Google Assistant

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Компания LG рассказала о новых акустических продуктах, которые она намерена продемонстрировать во время проведения грядущей выставке потребительской электроники CES 2018.

Отмечается, что на стендах LG будут демонстрироваться звуковые панели, портативные акустические системы и умные динамики с искусственным интеллектом. Разработка некоторых устройств осуществлялась совместными усилиями с компанией Meridian Audio.

LG ThinQ Speaker – это первый умный динамик LG, использующий возможности виртуального помощника Google Assistant. Новинка может использоваться для управления устройствами умного дома при помощи простых голосовых команд.

Линейка портативной акустики LG PK поддерживает стандарт Apt-X HD Bluetooth, благодаря чему обеспечивает возможность трансляции 24-битного звукового контента через беспроводное соединение. Устройства дополнены системой подсветки Dynamic Party Lighting и изготавливаются в прочных корпусах.

Новая звуковая панель LG SK10Y обеспечивает мощность звука 550 Вт через 5.1.2-канальную конфигурацию. Устройство содержит несколько динамиков и поддерживает технологию Dolby Atmos, благодаря чему обеспечивает точное позиционирование окружающего звучания. В новинке реализован ряд решений Meridian Audio, направленных на повышение качества звукопередачи. Например, технология Bass and Space призвана обеспечить насыщенное звучание, а технология Height Elevation позволяет достичь высокой чёткости звучания голоса и музыки. Отмечается, что LG SK10Y поддерживает форматы аудио без потери качества, а также технологию улучшения звука, благодаря чему может повышать качество звука обычных аудио файлов до уровня 24 бит / 192 кГц. Новинка выполнена в тонком корпусе, поддерживает возможность подключения широкого перечня источников сигнала и контента, включая устройства Chromecast.

Для любителей шумных вечеринок предназначена линейка акустических систем повышенной мощности. Это многофункциональные устройства с различными интегрированными возможностями, которые могут быть востребованы при организации праздничных мероприятий. Упоминаются выходная мощность до 1800 Вт, DJ-функции, караоке и светомузыка.

Информация о подробных технических характеристиках анонсированных акустических систем, сроках начала их продаж и ориентировочном уровне цен пока не сообщается.

Источник: cdrinfo