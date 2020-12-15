LG разработала автономного робота-санитайзера для обработки ультрафиолетовыми лучами помещений в отелях, магазинах и школах

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Компания LG помимо телевизоров, бытовой техники и смартфонов также занимается разработкой и выпуском роботов для автоматизации некоторых бизнес-задач. И в следующем году корейская компания намерена выпустить робота, который, предположительно, поможет бороться с распространением COVID-19.

Новый робот LG CLOi имеет цилиндрическую форму и содержит встроенный ультрафиолетовый стерилизатор. Он позволит уничтожать вредоносные вирусы и бактерии в местах с интенсивным движением людей и высокой тактильной активности. Это могут быть гостиницы, заведения розничной торговли, учебные заведения.

Робот может проникать в места, недоступные для прямого освещения стационарными ультрафиолетовыми лампами, которые начали внедрять некоторые компании. LG CLOi способен самостоятельно перемещаться по помещениям и направлять собственную ультрафиолетовую лампу на закрытые участки. Робот представляет собой полностью автономное решение, ручное управление для него не потребуется. Он также способен автоматически избегать людей, чтобы не подвергать их воздействию ультрафиолетовых лучей.

Робот LG CLOi будет представлен на выставке потребительской электроники Digital CES 2021, а затем станет доступным бизнес-клиентам компании.

Источник: slashgear