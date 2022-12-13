LG UltraGear 27GR95QE-B: 27-дюймовый игровой OLED-монитор с временем отклика 0,03 мс, частотой 240 Гц и ценой $1000

Компания LG поделилась более подробными сведениями о своём первом 27-дюймовом игровом OLED-мониторе с разрешением 1440p (2560×1440 точек) и частотой обновления изображения 240 Гц – UltraGear 27GR95QE-B. Как оказалось, это не единственные впечатляющие характеристики этой модели.

Игровой монитор LG UltraGear 27GR95QE-B обеспечивает охват 98,5% цветового пространства DCI-P3 и время отклика матрицы при переключении между градациями серого на уровне всего 0,03 мс. Помимо сертификации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible, о чём говорилось ранее, устройство также сертифицировано VESA Adaptive-Sync. Монитор поддерживает HDR10 и обеспечивает максимальное значение динамической контрастности изображения 1500000:1, так что он должен хорошо проявить себя не только в играх, но и при демонстрации мультимедийного контента. К сожалению, на сайте LG не уточняется, какая именно сертификация DisplayHDR используется в данном случае. Пока что говорится лишь о пиковой яркости всего 200 нит, что, скорее всего, ошибкой.

Новинка оснащена системой RGB подсветки и подставкой, которая позволяет регулировать высоту (на 11 см), наклон и поворот плоскости дисплея. Владельцев игровых консолей нового поколения порадует наличие двух разъёмов HDMI 2.1. Также есть один разъём DisplayPort, звуковой разъём для подключения наушников и микрофона, выход SPDIF, вход USB 3.0 и два выхода USB 3.0.

Игровой монитор LG UltraGear 27GR95QE-B уже доступен для предварительного заказа на сайте компании по цене $999,99. Фактические поставки начнутся в январе 2023 года.

Источник: Engadget